Nejdražší silvestr v historii. Češi utratí rekordní množství peněz

Silvestra každoročně slaví přibližně 85 procent dospělé české populace, vyplývá z průzkumu veřejného mínění na dané téma. Ti, kteří jej slaví, letos za silvestrovské oslavy dají v průměru 2850 korun, meziročně o 250 korun více, plyne z týchž šetření a doprovodných výpočtů Trinity Bank.

Půjde tak tudíž o nejdražšího Silvestra historie. Důvodem je mimořádně vysoká inflace uplynulých let, která má stále své dozvuky zejména v segmentu služeb, ale také již oživení spotřeby domácností. To letos nestalo v souvislosti s odezněním inflace a růstem reálných mezd. Češi už letos z valné většiny nebudou omezovat počet nakoupeného silvestrovského zboží a služeb jako ještě loni.

Češi si například ve vyšší míře dopřejí sváteční a silvestrovské pobyty na horách či u moře

Uvedená suma 2850 korun zahrnuje výdaje za potraviny (průměrně 1350 korun), alkohol (průměrně 850 korun) či pyrotechniku (průměrně 650 korun), nikoli ovšem za silvestrovské zájezdy a pobyty. Celkově Češi letos vydají za Silvestra, včetně silvestrovských zájezdů a pobytů, zhruba 15,5 miliardy korun. Z hlediska obchodníků je tak Silvestr i letos druhou nejvýnosnější sváteční příležitostí, umisťuje se po suverénně vedoucích Vánocích a před Velikonocemi.

Před pandemií zůstávalo podle tehdejšího průzkumu agentury Nielsen Admosphere kolem 90 procent Čechů na Silvestra domovině, tj. v Česku. Obliba silvestrovských pobytů v zahraniční však až do pandemie narůstala. Prim z „lyžařských“ destinací hrají Rakousko a Itálie, z těch prosluněných přímořských pak Egypt a Dubaj. Populární jsou ještě maďarské termální lázně.