Většina restaurací bude mít na silvestra otevřeno, některé chystají speciální nabídky

Na silvestra si otevřené podniky vydělají více než běžné dny, klasickým restauracím se zvyšují tržby maximálně o desítky procent, noční podniky a bary si ale vydělají až několikanásobně více než obvykle. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. Poslední den v roce bylo podle Dotykačky v posledních dvou letech otevřeno průměrně 70 procent restaurací.

Reklama

Podle Asociace hotelů a restaurací ČR bude počet restaurací otevřených na silvestra podobný jako v loňském roce. Prezident asociace Václav Stárek řekl, že ve městech je stále více populární oslava nového roku venku na náměstích. „Tomu se také přizpůsobuje nabídka gastronomie a nápojů,“ uvedl Stárek.

Speciální silvestrovské menu chystá například restaurace Sou100 na pražském Žižkově, za menu tam lidé zaplatí od 300 do 550 korun. „Na silvestra u nás převažují zahraniční hosté, kteří jsou ubytováni v blízkých hotelech a penzionech,“ uvedl Luděk Vocílka, ředitel skupiny In Catering Group, do které restaurace patří.

Uzeniny v bramborovém salátu? To je jak ananas na pizze. Kuchařské hvězdy nám prozradily svůj recept Enjoy S hráškem nebo bez hrášku? S uzeninou nebo bez? Bramborový salát stejně jako diskuse o tom, jaké ingredience do něj zamíchat, neodmyslitelně patří k českým Vánocům. Poprosili jsme proto hned několik tuzemských šéfkuchařů, aby s námi o recept na salát podělili. A odpověď jsme našli. Petra Nehasilová Přečíst článek

Pohodlí je základ

Podle Vocílky lidé tráví silvestrovský večer v restauraci zejména kvůli pohodlí a zážitku. „Nemusejí se starat o přípravy, mohou si užít slavnostní atmosféru a ochutnat speciální menu v profesionálním prostředí,“ řekl.

Reklama

Stárek tvrdí, že turisté často zůstávají během silvestrovského večera v hotelech, kde je pro ně připravena nejen večeře, ale také program na celý večer. „Podobně je tomu v rekreačních oblastech, kam lidé vyrážejí na silvestrovské pobyty. Program se připravuje také pro děti, které jsou velmi významnými hosty. Rodinné pobyty jsou stále populárnější,“ řekl Stárek.

Silvestrovské menu připraví také v karlínské degustační restauraci Štangl nebo v Brasileiru U Zelené žáby ze skupiny Ambiente. Brazilská restaurace už má na silvestrovský večer plně obsazeno, kromě jídla nabídne podnik také vystoupení brazilských tanečnic. Štangl nabídne osmichodové menu za 4898 korun na osobu.

Na Hradě je nový podnik. Svíčková s výhledem na katedrálu je za rozumnou cenu Enjoy Na Pražském hradě je nová restaurace. Vaří zde jídla pod dozorem známého tuzemského šéfkuchaře Pavla Sapíka. Za kolik a jak? Petra Nehasilová Přečíst článek

Podle Stárka jsou oblíbené také novoroční brunche, které začínají 1. ledna později dopoledne a končí až o obědě. „Součástí bývá opět nejen dobře jídlo, ale také doprovodný program. Zvláště pro oslavu nového roku je to stále vyhledávanější forma setkání na Nový rok,“ dodal Stárek.

Dotykačka uvedla, že silvestr v průměru dosahuje 89 procent běžných tržeb v gastronomii, vliv má 30 procent restaurací, které poslední den v roce zůstanou zavřené.