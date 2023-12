Novoroční bolehlav bude obrovský. Lidé se odvrátili od kvality k ceně, říká prodejce lihovin

Letošní inflace a nejistota se projeví i v posledním dni roku. Lidé se podle vyjádření obchodníků zaměřených na kvalitnější alkohol a další produkty zbláznili. Trendem letošních oslav příchodu roku 2024 totiž je v duchu hesla: Hodně muziky za málo peněz.

Reklama

„Na následky pití v podobě bolesti hlavy, nevolnosti a trudného probuzení do nového roku se momentálně nehledí. U mě v obchodě nebyl mezi svátky, až na několik cizinců, nikdo. Když jsem si ale prošel různá obchodní centra, tak jsem pochopil, co aktuálně zákazníky baví,“ říká obchodník s tabákem a alkoholickými nápoji Tomáš Marek. Nákupní chování spotřebitelů se dle něj ještě více propadlo ke dnu kvality. „Momentálně mi přijde, že lidé chtějí na svátky zachovat objem alkoholu stejný, ale navíc ještě ušetřit. To v době inflace ale lze pouze útokem na slevové akce na ten nejméně kvalitní sortiment,“ popisuje.

Podívejte se na silvestrovské oslavy očima umělé inteligence

Marek provozuje svůj obchod s kvalitními víny, lihovinami, doutníky a tabákem již třetí dekádu, v situaci na trhu se tak vyzná a ta současná mu radost příliš nedělá. V devadesátých letech s tímto luxusnějším sortimentem začal zejména kvůli tomu, že za dob socialismu jej znal pouze z obrázků v katalozích, které mu občas někdo přivezl z ciziny.

Dle svých slov chtěl poznat chuť dříve nedostupného a začal si budovat kontakty a zadávat první objednávky. „Zájem se dostavil, protože lidí, jako jsem byl já, tu tehdy bylo dost. Ušetřili nějakou korunu a investovali ji do kvalitního alkoholu či doutníků. To se ale postupně mění i s rozšířením možnosti nákupů,“ vyhodnocuje svůj obchod. Tradičních gentlemannů, kteří si na oslavu příchodu nového roku koupí kvalitní doutníky, dýmkový tabák, značkový sekt a koňak, ubývá, nebo nakupují jinde. Z mé praxe je to lidský druh na vymření,“ říká k aktuálním trendům.

Prověřené teorie

Jeho varovná slova o výrazném snížení tlaku na kvalitu potvrzují i prověřené ekonomické definice: Inflace totiž může zvýšit ceny alkoholických nápojů, což následně ovlivní způsob, jakým lidé plánují a rozpočtují své silvestrovské oslavy.

Kvůli inflaci a růstu cen se tak velké obchody ještě více zaměřily na nabídku slev a akcí, což okamžitě přivedlo zákazníky k preferenci levnějších, avšak často méně kvalitních produktů.

„Až zase někoho uslyším povídat, jak je v Česku nekvalitní sortiment prodeje, tak se znova naštvu a asi budu křičet. U nás je zboží kvalitní, ale lidi nesmí zlákat magie slev na hnus,“ uzavirá své stýskání obchodník s luxusem, který si naštěstí část své klientely zachoval: Zavírat krám tak prý zatím nemusí. "Ale už to dělám jen pro radost ze šíření osvěty v chřadnoucím světě kvalitního alkoholu, doutníků a dýmek."