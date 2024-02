Převod i posílání eur jde online už i bez skenování občanky. Nově stačí přihlášení přes Bank iD

Do digitálního světa finančních institucí, které využívají přístup prostřednictvím ověřené digitální identifikace Bank iD se nyní přidává i platební společnost EasyChange. Klienti, kteří u ní využívají přeshraničních plateb a bezhotovostního převodu vybraných deviz, mohou už i v této společnosti nově uzavírat bezpečněji rámcovou smlouvu díky přihlášení přes Bank iD.

První platební instituce EasyChange zavádí pro fyzické osoby nově možnost registrace a uzavírání rámcové smlouvy pomocí služby Bank iD. V praxi to pro klienty znamená zjednodušení celého procesu ověřování a podpisu smlouvy. Zatímco dříve bylo nutné pro dálkovou registraci a uzavření rámcové smlouvy naskenovat dvojici osobních dokladů, nyní to bude jednodušší, bezpečnější a rychlejší.

Jednodušší identifikace

Klient už tak může díky digitální identifikaci prostřednictvím Bank iD potvrdit snadno svoji identitu i bez návštěvy pobočky. Rámcovou smlouvu i mezinárodní devizové transakce může díky tomu podepsat a realizovat rychleji, a to i bez nutnosti nahrávání osobních dokladů. Nově bude postačí přihlášení přes Bank iD a ověření identity je tím hotovo.

Vedle maximální míry zabezpečení, přináší tato identifikační novinka klientům i rychlejší a uživatelsky přívětivější platební proces. Výrazně se tím usnadní a zkrátí ověření totožnosti fyzické osoby a vyplnění rámcové smlouvy, která je nutná k tomu, aby klient mohl začít provádět zahraniční platby. „V praxi to znamená, že Bank iD vyplní za spotřebitele rámcovou smlouvu bez nutnosti nahrávání osobních dokladů nebo výpisů z účtů. Celý proces je tak nejen rychlejší, ale také bezpečnější. Spotřebitelé již mají Bank iD dostupné přes přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Stačí pár kliknutí a identita je ověřena rychle a bezpečně. Pak už zbývá pouze potvrzení smlouvy a je hotovo," vysvětluje zakladatel platební společnosti EasyChange Matěj Novák.

Stále populárnější metoda k ověřování totožnosti

Bankovní identita v Česku patří mezi nejpoužívanější metody rychlého digitálního ověření totožnosti fyzických osob. V současnosti ji může použít přes čtyři miliony lidí, protože je k dispozici všem, kteří mají aktivní internetové bankovnictví. Výhody této služby navíc využívají nejen státní instituce, bankovní domy a pojišťovny, ale i stále rozšiřující se skupina firem a společností.

Lidé díky Bank ID mohou bezpečně na pár kliknutí vyřídit podpis smluv i nakupovat zboží, aniž by museli dojít fyzicky na pobočku dané instituce či firmy nebo zdlouhavě vypisovali identifikační údaje a skenovali doklady. Bank ID se využívá mimo jiné například i při podávání přihlášek na střední školy nebo při nákupu zboží omezeného dosažením plnoletosti, tedy třeba v obchodech s bezobslužným režimem, kde lidé nakupují sami bez pomoci jakéhokoliv personálu.

S tím, jak se moderní technologie čím dál více prosazují v oblasti financí, roste i poptávka spotřebitelů po digitálních finančních službách. „Spotřebitelé dnes chtějí hlavně rychlé a bezpečné finanční služby. Elektronická identifikace BankID umožňuje fyzickým osobám snadné provedení registrace a ověření totožnosti. Nejvíce je tato metoda dlouhodobě rozšířená ve skandinávských zemích. Také v Česku už se ale technologie stala běžnou součástí našich online životů. Na unijní úrovni se dokonce připravuje podoba evropské digitální identity, která má být kompatibilní ve všech státech Evropské unie,“ poznamenává prezidentka Evropské asociace digitálních financí a členka představenstva České fintechové asociace Maria Staszkiewicz.

Společnost EasyChange, která v Česku působí od roku 2010, je ryze českou licencovanou platební institucí pod dohledem ČNB a Finančního analytického úřadu. Společnost spadá do mezinárodní finanční skupiny EasyChange Group a vyjma Česka působí i ve Velké Británii, Slovensku, Polsku a Spojených státech.

