Nejbohatší muž Asie za dva dny přišel o bilion korun. Bude se soudit se spekulanty?

Nejbohatší člověk v Asii, indický podnikatel Gautam Adani, od úterý odráží útok spekulantů a zvažuje soudní bitvu. Kvůli zprávě analytiků americké společnosti Hindenburg Research hodnota Adaniho impéria za dva dny klesla o více než 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun), informovala agentura Bloomberg. Analytici tvrdí, že Adaniho obchodní skupina manipuluje s cenami akcií a dopouští se účetních podvodů, , což Adani odmítl. Propad akcií jeho firem ale způsobil, že Adani klesl v žebříčku nejbohatších lidí světa.

Výprodej akcií přes víkend ještě zrychlil

Adani zprávu označil za zlomyslnou a za selektivní dezinformace. Hindenburg Research na svém webu uvádí, že se snaží odkrývat účetní podvody a další nesrovnalosti ve firmách, Bloomberg i další finanční média ji ale označují anglickým souslovím 'short seller' - tak se říká firmám či spekulantům, kteří profitují z poklesu cen akcií. Zprávy o kontroverzích ve firmách k poklesu cen výrazně přispívají, čímž spekulant dosáhne zamýšleného zisku.

Výprodej akcií firem z Adaniho obchodní skupiny se před víkendem ještě zrychlil. To může být problém pro jeho snahu nabídnout investorům akcie své vlajkové společnosti Adani Enterprises v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Skupina Adani se přitom ve čtvrtek snažila investory ujistit, že zpráva Hindenburgu je nepravdivá a slíbila, že podrobně vysvětlí to, co Hindenburg označuje za nesrovnalosti či podvody.

„Tyto problémy zasahují do srdce indického podnikového sektoru, kde dominuje řada rodinných konglomerátů,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Global CIO Office v Singapuru Gary Dugan. „Ty jsou ze své podstaty neprůhledné a a globální investoři musejí problematiku správy a řízení firem přijímat s důvěrou,“ dodal.

Investiční společnost Hindenburg Research vznikla v roce 2017 a založil ji obchodník Nathan Anderson. Podle dostupných informací ji tvoří méně než deset lidí. Jejich zprávu o impériu Gautama Adaniho ve čtvrtek zmínil americký investor a šéf velké investiční společnosti Pershing Square Bill Ackman. Označil ji za vysoce věrohodnou a z analytického hlediska velmi kvalitní.

Adani Enterprises odepsaly více než 19 procent

Akcie Adani Enterprises odepsaly dalších více než 19 procent a klesly pod 3276 rupií za kus. Právě za tuto cenu firma hlavním investorům nabídla nové akcie. Cenový propad u akcií dalších firem skupiny, například Adani Green Energy nebo Adani Total Gas, činil maximálních 20 procent. To je limit, přes který už cena za jeden den více na burze klesnout nemůže. Výrazný propad za prudkého nárůstu objemu obchodů akcie zažily i ve středu, ve čtvrtek se na burze v Bombaji neobchodovalo.

Zdroj z indické centrální banky agentuře Reuters řekl, že firmy z Adaniho obchodní skupiny úroky z poskytnutých úvěrů zatím vždy splácely podle harmonogramu. Obavy z finančních problémů Adaniho firem a dopadů na indickou ekonomiku zdroj označil za uměle vyvolané médii.

Indická komise pro cenné papíry podle místního listu Business Today uvedla, že zprávu Hindenburg Research by mohla využít ke své práci. V každém případě se chce na Adaniho obchodní impérium teď zaměřit a některá tvrzení prověřit.

Adani zůstává nejbohatším mužem Asie

Firmy, které spekulují na pokles ceny akcií konkrétního podniku a pomáhají si při tom zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to jejich lidé nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení. Hindenburg Research uvedl, že si za svými tvrzeními ohledně Adaniho firem stojí.

Prudký pokles cen akcií z Adaniho impéria způsobil, že hodnota podnikatelova majetku spadla pod 100 miliard dolarů. Podle žebříčku časopisu Forbes k dnešnímu ránu činila 96,6 miliardy dolarů (2,1 bilionu korun), což Adaniho řadilo na sedmé místo mezi nejbohatšími lidmi světa. Na začátku týdne byl čtvrtý. Nejbohatším člověkem v Asii ale zůstává. Nejbližším konkurentem je mu tam průmyslový magnát Mukeš Ambani, který je také z Indie. Jeho majetek Forbes ve svém on-line žebříčku k dnešku odhadl na 83,6 miliardy dolarů, což Ambaniho ve světě řadí na 11. místo.

Zbohatl na těžbě uhlí

Gautam Adani s rodinou zbohatli především na těžbě uhlí, které hraje v indickém průmyslu dodnes klíčovou úlohu. Do podnikatelova impéria patří stavební a zemědělské firmy, přenos dat, média, obnovitelné zdroje energie i zbrojařské podniky.

Hodnota Adaniho majetku se v minulých letech zvýšila skoro o 2000 procent a podle žebříčku nejbohatších lidí světa agentury Bloomberg se přechodně vyšplhala až na 125 miliard dolarů. Adani se tak dostal před zakladatele americké společnosti Amazon Jeffa Bezose a loni v září byl krátce druhým nejbohatším člověkem světa, než klesl na třetí, pak na čtvrté a nyní až na sedmé místo.

