Lukáš Kovanda: Češi možná budou platit za lékaře. A to je dobře

Češi si možná připlatí za lékaře, navrhuje to část vládní koalice. Daň z mimořádných zisků totiž chronické schodkové hospodaření státu neřeší.

Daň z mimořádných zisků, kterou zvažuje vláda, problém veřejných financí neřeší. Ten tkví v jejich trvalé schodkovosti. A mimořádné zisky jsou z definice dočasné, ne trvalé. Jinak by to byly zisky řádné. Vláda se tak nezodpovědně snaží skutečné ozdravení veřejných financí odsunout.

Odsunout se jej snaží proto, že na výběr má prakticky jen samé nepopulární kroky. Jedním z nich je, že by si lidé připláceli za lékařskou péči. Takový balonek už vypustil ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček. Osobně takové řešení preferuje před zaváděním sektorové daně nebo daně z mimořádných zisků.

Bezplatné zdravotnicví je chiméra

Reforma financování veřejné zdravotní péče je podobně naléhavá jako reforma penzí. Stejně jako důchodový systém je i systém financování zdravotnictví citlivý na dopady demografického stárnutí obyvatelstva, které budou v příštích letech a desetiletích stále závažnější a tíživější. Reforma je proto nutností.

Není důvod, aby si finančně zajištění lidé ze středních a bohatých vrstev nepřipláceli za zdravotní výkony ze svého daleko více peněz než nyní. Samozřejmě, sociálně slabí lidé nebo důchodci by měli mít přístup ke zdravotní péči také takový, aby jej mohli finančně unést, tedy výrazně levnější, případně bezplatný. Nutno ale opakovat, že bezplatné zdravotnictví je chiméra. Vždy jej někdo platí. A je to daňový poplatník.

Současný stav financování veřejného zdravotnictví prostě není udržitelný. Vyšší finanční spoluúčast pacientů, kteří si to mohou dovolit, je proto žádoucí. Neexistuje žádný důvod, aby chudí důchodci platili ze svých daní – třeba z DPH za potraviny, které si kupují – zákroky u lékaře bohatým lidem, kteří by si je bez problému mohli platit ze svého.

