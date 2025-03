Už jen pár dnů máte na letošní změnu zdravotní pojišťovny

Lákají-li vás benefity jiné zdravotní pojišťovny, než v současnosti máte, měli byste se rozhodovat rychle. Na změnu zdravotní pojišťovny už máte letos jen pár dnů, a to pouze do konce března. Přečtěte si, jak si nejjednodušeji vyřídit změnu zdravotní pojišťovny.

Na přechod od jedné zdravotní pojišťovny k jiné máte v letošním roce už opravdu jen pár dnů. V České republice je momentálně možné měnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou za 12 měsíců, a to ještě jen k datu začátku nového kalendářního pololetí. To v praxi znamená, že můžete přejít k nové pojišťovně jedině k 1. lednu a k 1. červenci, což ale současně není datum, do kdy máte čas se rozmýšlet. Přihlášku nové zdravotní pojišťovně musíte totiž podat nejpozději 3 měsíce před těmito daty.

Čas na nejbližší změnu tedy máte nyní už jen do konce letošního března. V období od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince pak už není možné přihlášku podat. Další termín změny je tedy pak až od 1. ledna 2026, což znamená, že se přihláška musí podat ještě letos v období od 1. července do 30. září 2025.

Nejčastější důvody pro změnu

Pro změnu zdravotní pojišťovny se lidé nejčastěji rozhodují kvůli benefitům nové zdravotní pojišťovny, či případně proto, že určitý lékař, u kterého se léčí či se chtějí registrovat k péči, nemá podepsanou smlouvu s jejich zdravotní pojišťovnou a museli by tak u něj doplácet či plně hradit jednotlivé zdravotní úkony. Měnit ale pojišťovnu jen kvůli jednomu lékaři se ovšem nemusí vyplatit. U jednoho sice ušetříte, ale jinde na to zase můžete doplácet.

Vždy je proto nutné si ověřit, zda smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ke které chcete přestoupit, mají podepsanou všichni vaši lékaři, tedy včetně zubaře, gynekologa, psychologa nebo například rehabilitačního lékaře. Obvykle se to dá dohledat na webu dané zdravotnické organizace či lékařské ordinace anebo na seznamech smluvních lékařů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu jednoduše

Nejjednodušším způsobem, jak si dnes můžete změnit zdravotní pojišťovnu, je prostřednictvím elektronické přihlášky ke zdravotnímu pojištění. Tu si vyplníte a odešlete online přímo na webu vybrané zdravotní pojišťovny. Nebo si přihlášku stáhnete, vyplníte ji a s elektronickým podpisem, či s potvrzením například BankID SIGN, ji emailem zašlete nové zdravotní pojišťovně zpět. Některé zdravotní pojišťovny, jako například VZP, uznávají i přihlášky, které po vyplnění vytisknete, podepíšete a naskenujete.

Pokud elektronický podpis nemáte a nemůžete dokument tisknout, je možné vyplněnou přihlášku poslat ze své datové schránky na datovou schránku vyhlédnuté zdravotní pojišťovny. V případě, že vám nevyhovuje elektronický způsob, můžete si zajít na pobočku nové zdravotní pojišťovny a vyřídit vše na místě osobně, nebo si vzít jen formulář a poslat vše až následně poštou. Vyplněný formulář ale musí přijít včas a musí být s vaším ověřeným podpisem, který ovšem také můžete vyřídit obvykle přímo na pobočce pošty, odkud přihlášku pak rovnou i odešlete na adresu zdravotní pojišťovny. Průkaz pojištěnce vám nová zdravotní pojišťovna pošle obvykle krátce před 1. červencem tak, abyste se jím již mohli u lékaře prokazovat.

Kde musíte hlásit změnu

Vzhledem k tomu, že faktická změna vaší zdravotní pojišťovny proběhne až v červenci, nic dalšího už nyní dělat nemusíte. Není tak ani třeba dávat to vědět vaší původní pojišťovně, protože tu o vašem odchodu bude informovat na základě přihlášky už vaše nová pojišťovna.

Do osmi dnů od změny, tedy od 1. července 2025 pak ale už sami musíte stihnout o nové zdravotní pojišťovně informovat svého zaměstnavatele nebo školu, kde studujete. Novinku ohledně vaší zdravotní pojišťovny pak musíte pochopitelně oznámit při své nejbližší návštěvě také i svým lékařům.

Zdravotní pojišťovny působící v České republice:

Zdravotní pojišťovna Zkratka Kód Datová schránka Web Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky VZP 111 i48ae3q www.vzp.cz Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky VOZP 201 p3aaext www.vozp.cz Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 205 mk5ab8i www.cpzp.cz Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP 207 q9iadw9 www.ozp.cz Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPS 209 5kpadkp www.zpskoda.cz Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ZPMV 211 9swaix3 www.zpmvcr.cz Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna RBP 213 edyadmh www.rbp213.cz

Zdroj: Zdravotní pojišťovny

Jak být rentiérem už před penzí. Na předčasný důchod zapomeňte Money Počet lidí, kteří čerpají rentu předdůchod místo odchodu do předčasného důchodu se rok od roku v Česku zvyšuje. Za posledních 11 let dokonce více jak 22krát. A díky této rentě se dá zafixovat i důchod, aby neklesl. Vyplácí se to tak především těm, kdo mají vyšší příjmy. Týká se to i vás? Věra Tůmová Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Odvody OSVČ se v roce 2025 zase zvýší o tisícovku Money O více jak tisíc korun si v roce 2025 OSVČ připlatí na měsíčních odvodech. Připomeňte si, kdy je nutné si příští rok nastavit zálohy pro sociální i zdravotní pojištění. Věra Tůmová Přečíst článek

Banky lákají na tisícikorunové bonusy. Kde dostanete nejvíc? Money Přelom zimy a jara je letos v tuzemských bankách ve znamení lákání nových klientů na zajímavé finanční příspěvky a jen za to, že si u nich založíte poprvé účet. Vedle toho, že takto získáte navíc pár stokorun či tisícikorun, si můžete vyzkoušet nový účet u jiné banky. Přečtěte si, ve kterých bankách dostanete nejzajímavější bonusy za vyzkoušení jejich účtu. Věra Tůmová Přečíst článek