Na Ukrajinu poputují další miliardy. Němci k nim přibalí i dělostřelecké granáty

Německo poskytne Ukrajině nový zbrojní balík v ceně 500 milionů eur (12,6 miliardy korun), uvedl při jednání o podpoře Ukrajiny na americké letecké základně Ramstein v Německu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius.

Podle něj tak letošní německá pomoc Ruskem napadení zemi dosáhne sedmi miliard eur (177 miliard korun). Pistorius rovněž řekl, že součástí balíku je vedle dodávek obrněnců pro pěchotu i zaplacení 180 tisíc kusů dělostřelecké munice, jejíž nákup organizuje Česká republika.

„Převezmeme náklady na 180 tisíc kusů munice z české iniciativy. Dodávky budou postupné, začít by měly v létě. Organizují to Češi. Mluvil jsem o tom o víkendu s českou kolegyní Janou Černochovou, našim sousedům a přátelům jsem za to poděkoval,“ řekl Pistorius.

Součástí německého balíku je také 10 tisíc dělostřeleckých granátů z armádních zásob. „Dodávky začnou okamžitě,“ uvedl Pistorius. Dalších 100 tisíc kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů Německo podle ministra obrany objednalo tak, aby granáty Ukrajina dostala ještě v letošním roce. Německo rovněž Ukrajině předá stovku pancéřovaných vozidel pro pěchotu a stovku nákladních vozidel.

Česko má v zemích mimo Evropskou unii možnost nakoupit 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. S návrhem na nákup munice mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února, následně o plánu informoval český prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci.