Dva biliony eur zbaví Evropu závislosti na fosilních palivech, tvrdí studie

Evropa by mohla opustit fosilní paliva a vybudovat soběstačný energetický sektor, pokud by do roku 2040 investovala zhruba dva biliony eur (téměř 49 bilionů korun) do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Tvrdí to podle agentury Reuters studie, jejímž hlavním autorem je Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu.

Podle citované studie by Evropa k dosažení tohoto cíle měla do roku 2030 investovat 140 miliard eur ročně a v dalším desetiletí 100 miliard eur ročně. „Tyto částky jsou značné, ale je důležité si uvědomit, že evropské země loni podle odhadů vynaložily dodatečných 792 miliard eur jen na to, aby ochránily spotřebitele před energetickou krizí vyvolanou ruskou invazí na Ukrajině,“ píše se ve studii.

Vítr, slunce a zemské jádro

Většina peněz by podle studie měla směřovat do výstavby větrných elektráren na souši. Dalšími pilíři strategie, která by umožnila pokrýt do roku 2030 evropskou poptávku po elektřině výhradně z obnovitelných zdrojů, by byly solární, vodíkové a geotermální zdroje energie. Přechod k obnovitelným zdrojům v ostatních částech energetických sektoru, například u vytápění plynem, by trval další jedno desetiletí, uvádí studie.

Evropský parlament (EP) minulý měsíc schválil návrh směrnice, která má posílit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Schválený text obsahuje zvýšení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na 42,5 procenta do roku 2030. EP také chce, aby se snížila byrokracie. Povolování nových elektráren s obnovitelnými zdroji by nemělo trvat déle než 24 měsíců.

