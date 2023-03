Havarijní pojištění se vyplatí i v dnešní době

Už uplynul nějaký ten čas od okamžiku, kdy jste si domů přivezli nového plechového kamaráda. Na začátku jste mu sjednali všechna možná pojištění, protože nové auto je nové auto, kdo by chtěl riskovat, že do něj bude muset brzy zase investovat nemalé peníze. Jak ale plyne čas, možná si říkáte, že třeba takové havarijní pojištění je zbytečné. Je to vážně tak?

Autopojištění dělíme na povinné a dobrovolné

Každé vozidlo musí mít sjednané nějaké to pojištění, jeho provozem totiž můžeme způsobit nemalé škody. Ty mohou vzniknout jak třetí osobě (nebo osobám), tak nám samotným. A právě od toho se odvíjí i dva typy autopojištění. Na škody, které vzniknou někomu jinému si ze zákona musíte sjednat povinné ručení, proti škodám, které vzniknou na vašem vozidle, se pojistit můžete a nemusíte. Dobrovolné autopojištění proti takovým škodám označujeme jako havarijní pojištění.

Bez povinného ručení se nesmíte vydat na pozemní komunikaci

Povinné ručení je, jak už název napovídá, povinné, jeho sjednání je dáno zákonem. Někdy se označuje i jako zákonné pojištění vozidla nebo jako pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Vztahuje se na škody, které provozem svého vozidla způsobíte někomu jinému, je přitom jedno, zda jde o škody na zdraví, životě, majetku nebo škodu, která má povahu ušlého zisku.

Víte, že sice musíte mít sjednané povinné ručení, aby poškození měli jistotu náhrady škody, ale existují případy, kdy škodu budete muset uhradit z vlastní kapsy, protože se na ni povinné ručení nevztahuje? Mezi takové případy patří například škoda vzniklá z důvodu řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, jízdy bez řidičského oprávnění, jízdy s vozidlem, které nesplňuje normy STK nebo škody, které vzniknou střetem dvou vozidel stejného majitele?

Havarijko ano nebo ne?

Čím je vozidlo starší, tím nižší je jeho cena a časem se dostanete do bodu, že havarijní pojištění je možná zbytečné. U vozidel starších deseti let je havarijko opravdu na zvážení, nestojí ale svět a v dnešní době, kdy ceny práce a náhradních dílů šplhají pořád výš a výš, se pořád vyplatí.

Havarijní pojištění vás chrání pro případ škod na vašem vozidle

Co si budeme povídat, i škody, které vzniknou vám, musí někdo zaplatit. Oprava není levnou záležitostí, náhradní díly také ne. A právě proto máte možnost sjednat si havarijní pojištění, které vás chrání před škodami způsobenými živly, v důsledku nehody, vandalismu, odcizení vozidla nebo jeho neoprávněného užití. Důležité je vědět, že vás chrání před dopady škod, které vznikly jak za vaší přítomnosti, tak mimo ni.

Když se na to podíváme prakticky, havarijní pojištění pokryje škody, které vzniknou na vašem autě v důsledku nehody, kterou jste sami způsobili, i na škody, které vám vzniknou tím, že vám vozidlo někdo posprejuje, ukradne, spadne na něj větev, střechu nebo kapotu promáčknou kroupy apod.

U havarijního pojištění si můžete vybrat rizika, proti kterým se pojistíte

Zatímco povinné ručení je jen jedno a při jeho výběru by pro vás mělo být důležité si správně nastavit pojistné limity, u havarijního pojištění je to maličko složitější. Musíte si totiž vybrat, proti čemu svoje vozidlo pojistíte a jak velkou částí se na škodě chcete podílet.

Ne každý se potřebuje pojistit proti všem pojistitelným rizikům (varianta all-risk), ale jen proti některým z nich. No a když přijde na to, jakou měrou se budete podílet na úhradě škody, tak se bavíme o výši spoluúčasti. Ta se udává buď konkrétní částkou, nebo procenty, v případě pojistné události pak platí ta vyšší. Čím je spoluúčast nižší, tím je vyšší pojistné, na druhou stranu je ale nižší částka, kterou se na plnění škody podílíte.

Víte, že běžná je spoluúčast 10 procent nebo 10 tisíc korun, setkat se ale můžete i s 5 procenty nebo 5 tisíci korunami, případně s nulovou spoluúčastí?

