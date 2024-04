Češi jsou geniální technici, ale tragičtí prodejci, říká byznysmen Zajíček

Ve velkém areálu v Přestanově, kousek od Teplic, sídlí společnost Showdown Displays Europe. Možná ji budou mnozí znát pod původním názvem Jansen Display, ostatně pod ním dosud funguje i český e-shop pro koncové zákazníky. Před několika lety však společnost koupil americký privátní investiční fond a s příchodem Američanů se změnil i název.

„V roce 2018 jsme prodali firmu. Po dvaceti letech jsme potřebovali nový impuls. A prodej nám umožnil další rozvoj,“ vysvětluje Vít Zajíček, prezident Showdown Displays Europe a dodal: „Privátní fond, který nás koupil, nechává autonomii plně na nás. Trhy, které jsme měli, stále fungují – až na ten britský, který dramaticky ovlivnil brexit a museli jsme zrušit tamní obchodní pobočku. Teď uvažujeme o tom, že do Anglie přesuneme část výroby, abychom tamním klientům byli blíž.“

Showdown Displays Europe vyrábí mimo jiné hliníkové rámečky, které visí na stěnách všech možných provozoven celé Evropy a v nichž jsou vložené reklamní plakátky. Vyrábí také kovové stojany na dezinfekci nebo podobné stojany v autosalonech se specifikací vystavených vozů. A pak jsou to pochopitelně všechny možné reklamní stojany, firemní vlajky všech tvarů a velikostí, velké i menší displeje ve stojanech, reklamní stany a stánky, roll-upy… Je toho zkrátka hodně.

Co je na tom všem ovšem nejzajímavější, že celý tento sortiment putuje do všech států Evropy. „To je docela legrace, když jdu po Evropě a říkám si: ‚Tohle je naše, tohle taky, i támhle to…‘ Náš výrobek je podprahový, neslouží k tomu, aby vám něco ukázal, ale aby něco podržel – informaci, kterou vám někdo dává. Ale že to, co je za tím, vyrábíme my, to vlastně nikdo neví. Což je úžasné,“ komentuje Zajíček.

Jak se vám podařilo obsadit celou Evropu?

Já si myslím, že to je tím, že jsme jedni z mála, kteří mají vlastní vývojové oddělení. Čili všechno, co tady vidíte, se tady opravdu vyvinulo od první skici přes konkrétní profil až po hotový výrobek. Z tohoto hlediska jsme hodně inovativní firma a na trhu, kde působíme, vlastně určujeme trend.

Různé ty rámečky jsou dělané z plastových profilů – i to je váš vynález?

Ano, všechny profily jsou naše unikátní – řešíme u nich spoustu parametrů: torzi profilu, jak uchytit rohy, do jakých velikostí, jaká je upínavost skel a podobně. A to nikdo jiný nemá.

Říkal jste, že určujete trend – jak takový proces probíhá?

To určování trendů se odehrává v rámci interakce mezi klientem a námi. Často u nás klienti poptávají nějaké novinky, hlavně u nejprodávanějších sektorů. Mám krásný příklad, proč jsme byli úspěšní i během covidu. Vy už jste to zmínil – v nabídce máme profil, který nese rámeček a do něj se umísťují informační letáky. Ten profil jsme použili, jenom lehce změnili vrchní rámeček, aby se do něj dala umístit dezinfekce, a vrhli to na trh.

V tu chvíli jsme byli jediní výrobci v celé Evropě, kteří mohli ze dne na den chrlit nosiče dezinfekce. A hned druhý den jsme jich prodali osm tisíc, protože celá Evropa neměla držák na dezinfekci. Tím pádem jsme neměli propad ani v covidu, protože jsme stávající výrobky jenom trošku modifikovali. To je výhoda proti tomu, když to někdo nakoupil v Číně – než to tam vyrobili a dopravili do Evropy, tak uplynulo čtyři šest měsíců, a to ten covid pomalu končil. V tu dobu už jsme měli svůj držák všude, takže ani nemohl uspět. To je výhoda naší výroby. Ale zase byla legrace vidět, jak Číňan za čtyři měsíce nabídl opět stejný výrobek.

Co nového teď vymýšlíte?

V tom hardwaru už moc velký prostor pro inovace není, zákazníci jsou také dost konzervativní a nechtějí měnit, co jim funguje. Mění se třeba bannery – dříve hodně chtěli roll-upy, teď jsou moderní tištěné textilní stěny v tubulárních systémech – je to rychle složené, je to lehké pro přepravu, potištěnou látku si můžete vyměnit, ale systém vám už zůstane. Takže je to částečně ekologické řešení, protože dříve se po skončení prezentace roll-upy prostě vyhodily, což je šílené. V tom vidím inovaci produktu, že je obnovitelný.

Pak jsou tu digitální řešení, kdy vyrábíme hardware pro digitální televize, ale zase musíme čelit tomu, že třeba Samsung vám za jeden rok změní u televize sedmkrát rozměr. Je to změna třeba jen o milimetr, ale my musíme předělat celý systém, protože ten milimetr nám chybí. Nebo máme stojany na televize s chlazením zezadu a přijde nová várka televizí, které mají chlazení nahoře. Pro nás to zase znamená předělat úchyty, zadní stěnu a podobně. To samozřejmě klient nevidí.

Když jste narazil na ekologii – platí, že klienti ze západní Evropy si za ekologický výrobek rádi připlatí?

Já si myslím, že Evropa není ochotná si připlatit. Oni vám budou říkat, že ekologické řešení chtějí, ale za stejné peníze. Na jedné straně to vnitřně chceme, ale na straně druhé, se musíme chovat ekonomicky. Takže se o to nějakým způsobem snažíme, bohužel stejně potom narazíme na to, že se to sem z Číny doveze levněji.

Až když jsem procházel výrobní halu, tak jsem pochopil, že neděláte věci na zakázku…

Historicky se Jansen Display zaměřoval na velké klienty, kteří sem po revoluci začali přicházet a hledali výrobce tohoto sortimentu. Na tom jsme začali, ale v průběhu let za námi začali chodit reselleři a my jsme začali dodávat i jim. V současné době nejsme zaměření na koncového klienta – s výjimkou České republiky. To přišlo s novým majitelem, kdy jsme si museli určit strategii pro evropský trh a kdy se nám zdálo logické, že nemusíme být úplně vidět. Takže devadesát devět procent obratu děláme prostřednictvím velkoodběratelů. Kdyby za mnou dneska přišel někdo z německé Coca Coly, tak ho odkážu na našeho partnera v Německu. My naše klienty neobcházíme a dáváme jim možnost, aby sami poskytli koncovému zákazníkovi ten servis. Všechno jsou to samostatné společnosti, vlastní pobočky s výjimkou Holandska v Evropě nemáme.

Takový systém vás asi zbavil stresu ze shánění klientů…

Ten byznys se akorát trochu přehodí, ale stejně musíte shánět zákazníky, tedy resellery, protože ten trh se mění, někteří zanikají, jiní vznikají. Samozřejmě nejjednodušší je prodávat nové výrobky prostřednictvím stávajících klientů. Výhodou této strategie ovšem je, že odpadnou náklady na pobočku a tím pádem zmizí stres z toho, abyste ji uživil.

Máte svůj e-shop, předpokládám, že i vaši reselleři v Evropě mají své e-shopy, znamená to, že se objednávky jejich klientů sbíhají u vás?

Je to tak. Nesmíte koukat na tuzemský e-shop Jansen-Display, ten je primárně pro koncové zákazníky v České republice. V Evropě máme platformu, s níž jakýkoli reseller může propojit svůj e-shop a získá tím celé naše portfolio, které nabízí zákazníkům. K platformě připojí svoje objednávky, má svoje ceny, má svůj chat, prostě kompletní objednávky projedou až do našeho systému a my je pošleme přímo jeho zákazníkovi s jeho dodacím listem a fakturou. Takže ten koncový zákazník našeho resellera vůbec neví, že hotová zakázka přišla od nás z Čech. V průměru takto vyřizujeme okolo šesti set objednávek denně, měsíčně odsud odejde více než jedenáct tisíc balíků.

V rámci Evropy jste opravdu ve všech zemích?

Ano. Dokonce dodáváme do Austrálie, tiskneme i pro Ameriku, kam denně letecky posíláme balík. Většinou jsou to vlajky.

Prodejním šlágrem zůstává ten rámeček?

Je toho víc, ale ten rám je stále braný jako komodita a stále se prodává. Prodáváme je od roku 1995 a do výrobního programu se dostali až po roce 2000, kdy jsme vyrobili první kusy a stále jich prodáváme desetitisíce. Ale já to chápu. V portfoliu máme i nějaké digitály, jede to krásně, dělá to úžasné peníze, ale pořád si musíme uvědomit, že kdokoli bude chtít dát nějakou reklamu na záchod, tak tam nedá digitální displej za sto tisíc korun, ale dá tam rámeček za sto korun a informace, kterou předá na papíře, bude stejná jako na digitálu, jenom tisíckrát levnější.

Novinkou vaší činnosti je vlastní tisk. Co vás k tomu přivedlo?

To je díky naší americké matce. Když s námi plánovali další rozvoj, tak nám doporučili, abychom si pořídili tiskařský stroj. Já jsem se tomu zpočátku bránil, ale přesvědčili mě, že se nám to vyplatí, protože zákazník najednou dostane komplexní servis. A to se fakt vyplnilo. Tisk nám roste exponenciálně, proto přidáváme další stroje. Klienti ocení, že když si objednají stojánek nebo rám s obrazem, dostanou kompletní zakázku a nemusejí shánět tisk nikde jinde.

Spousta firem upouští od účastí na veletrzích, vy ne. Proč?

Před covidem se hodně jezdilo, po covidu jsme mysleli, že už vše bude jen on-line, ale osobní setkání je nenahraditelné. Dnes se to vrací opět do modelu, že se lidé znovu začínají setkávat – klientům můžeme naživo ukázat naše výrobky, můžeme si s nimi popovídat… Já to hodně podporuju.

Řekl bych, že hlavně účast na zahraničních akcích musí být přínosná…

Možná teď budu na firmy v České republice trochu tvrdý, ale my jsme úžasní technici, dokážeme si poradit se vším, ale neumíme se prezentovat na evropském trhu. Když vidím nějakou českou firmu, která přijede na německý veletrh, tak se začnu stydět, protože na stánku stojí pán, který nabízí hlavně plzeňské pivo a slivovici. Vždycky si říkám, jak úžasné výrobky máme a jak málo to umíme prodat.

Holanďan nemá nic, ale má takovou prezentaci, že to od něj všichni nakoupí. To, že se neumíme prezentovat, je doopravdy výrazná škoda. Proto jsem rád, že jsme si nechali holandskou část, kde máme obchod. Obchodník v Holandsku a obchodník v Čechách, to je nebe a dudy, prostě úplně jiná liga. Takže my využíváme marketing a obchod v té holandské pobočce a u nás to umíme perfektně vymyslet, vyvinout, vyrobit, vyexpedovat… V tom jsme borci.

Autorem rozhovoru je Jiří Roth z portálu mistoprodeje.cz