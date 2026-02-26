Vyplatí se investiční víno? Nejen Bordeaux, už i Morava láká investory
Svět pije méně vína, ale investoři do něj vkládají víc kapitálu. Prémiové a limitované lahve přinášejí podle indexů zhodnocení až 10 procent ročně a stávají se alternativou k tradičním trhům.
Přední světové indexy investičních vín dosahovaly v posledních 15 letech průměrného ročního zhodnocení mezi 8 až 10 procenty. Oproti akciím jejich ceny tolik nekolísají a s vývojem dluhopisů mají jen slabou souvislost. Investiční víno tak může být zajímavým způsobem, jak si rozložit riziko a nesázet všechno jen na tradiční finanční trhy.
Rostoucí globální investiční zájem se postupně promítá i do Česka. Tuzemští producenti reagují vznikem specializovaných investičních edic, které cílí nejen na domácí klientelu, ale také na investory z Asie a dalších mimoevropských trhů.
Spotřeba klesá, hodnota roste
Globální vinařský trh prochází strukturální proměnou. Podle Moore Global Wine Report dosáhla světová spotřeba vína v roce 2024 šedesátiletého minima 214,2 milionu hektolitrů. Pokles objemu však neznamená pokles hodnoty. Naopak. Do roku 2027 by měl trh vzrůst o 18,9 procenta na 412,9 miliardy dolarů.
Klíčovým trendem je takzvaná premiumizace. V praxi to znamená, že lidé sice kupují méně vína než dříve, ale častěji sahají po lahvích s vyšší cenou, lepším původem nebo omezenou produkcí.
„Tento zdánlivý paradox vysvětluje právě premiumizace. Spotřebitelé vědomě volí kvalitu před kvantitou a vyhledávají exkluzivní vína s jasným příběhem, bio původem a řemeslným zpracováním,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
Podle něj se těžiště trhu přesouvá od objemu k produktům s vysokou marží.
Hodnotu lahve neurčuje pouze stáří, ale především kvalita ročníku, reputace producenta, původ hroznů, objem produkce a způsob archivace.
„Investiční víno je dlouhodobé aktivum s nižší likviditou. Nejde o nástroj pro rychlé spekulace, ale o strategickou diverzifikaci portfolia. Stejně jako u jiných investic zde nelze výnos garantovat, zásadní je odborné zázemí a trpělivost investora,“ upozorňuje Kymlička.
Česká vína nacházejí zahraniční investory
Zvyšující se zahraniční poptávku potvrzují i tuzemští producenti. Vedle prémiových řad vznikají limitované investiční série určené zejména pro klienty z exotických zemí.
„Víno je především otázkou původu a způsobu výroby. Pracujeme bez přidaných ušlechtilých kvasinek a stavíme na tom, co si hrozny přinesou z vinice. Vedle prémiových vín připravujeme také limitované edice pro zahraniční klienty. Tyto série stojí na omezeném počtu lahví a důrazu na autenticitu. Nabízíme i adopce sudu na dálku,“ říká Jiří Kabelka, majitel společnosti Mansako a spolumajitel vinařství Bzenia.
Součástí nabídky jsou i archivní investiční vína s ročníky sahajícími do druhé poloviny 20. století.
