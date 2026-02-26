Vyberte si z našich newsletterů

Vyplatí se investiční víno? Nejen Bordeaux, už i Morava láká investory

Vyplatí se investiční víno? Nejen Bordeaux, už i Morava láká investory

Šampaňské Grand Vintages Ambonnay Grand Cru
archiv Newstream.cz
Svět pije méně vína, ale investoři do něj vkládají víc kapitálu. Prémiové a limitované lahve přinášejí podle indexů zhodnocení až 10 procent ročně a stávají se alternativou k tradičním trhům.

Přední světové indexy investičních vín dosahovaly v posledních 15 letech průměrného ročního zhodnocení mezi 8 až 10 procenty. Oproti akciím jejich ceny tolik nekolísají a s vývojem dluhopisů mají jen slabou souvislost. Investiční víno tak může být zajímavým způsobem, jak si rozložit riziko a nesázet všechno jen na tradiční finanční trhy.

Rostoucí globální investiční zájem se postupně promítá i do Česka. Tuzemští producenti reagují vznikem specializovaných investičních edic, které cílí nejen na domácí klientelu, ale také na investory z Asie a dalších mimoevropských trhů.

Spotřeba klesá, hodnota roste

Globální vinařský trh prochází strukturální proměnou. Podle Moore Global Wine Report dosáhla světová spotřeba vína v roce 2024 šedesátiletého minima 214,2 milionu hektolitrů. Pokles objemu však neznamená pokles hodnoty. Naopak. Do roku 2027 by měl trh vzrůst o 18,9 procenta na 412,9 miliardy dolarů.

Klíčovým trendem je takzvaná premiumizace. V praxi to znamená, že lidé sice kupují méně vína než dříve, ale častěji sahají po lahvích s vyšší cenou, lepším původem nebo omezenou produkcí.

„Tento zdánlivý paradox vysvětluje právě premiumizace. Spotřebitelé vědomě volí kvalitu před kvantitou a vyhledávají exkluzivní vína s jasným příběhem, bio původem a řemeslným zpracováním,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Podle něj se těžiště trhu přesouvá od objemu k produktům s vysokou marží. 

Hodnotu lahve neurčuje pouze stáří, ale především kvalita ročníku, reputace producenta, původ hroznů, objem produkce a způsob archivace.

„Investiční víno je dlouhodobé aktivum s nižší likviditou. Nejde o nástroj pro rychlé spekulace, ale o strategickou diverzifikaci portfolia. Stejně jako u jiných investic zde nelze výnos garantovat, zásadní je odborné zázemí a trpělivost investora,“ upozorňuje Kymlička.

Česká vína nacházejí zahraniční investory

Zvyšující se zahraniční poptávku potvrzují i tuzemští producenti. Vedle prémiových řad vznikají limitované investiční série určené zejména pro klienty z exotických zemí.

„Víno je především otázkou původu a způsobu výroby. Pracujeme bez přidaných ušlechtilých kvasinek a stavíme na tom, co si hrozny přinesou z vinice. Vedle prémiových vín připravujeme také limitované edice pro zahraniční klienty. Tyto série stojí na omezeném počtu lahví a důrazu na autenticitu. Nabízíme i adopce sudu na dálku,“ říká Jiří Kabelka, majitel společnosti Mansako a spolumajitel vinařství Bzenia.

Součástí nabídky jsou i archivní investiční vína s ročníky sahajícími do druhé poloviny 20. století.

OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie

Zámek Konopiště
ČTK
nst
nst

Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.

Návštěvníky čeká speciální prohlídka jejích soukromých komnat, běžně nepřístupných pokojů i míst, která měla manželka následníka rakouského trůnu na zámku nejraději. „Vystavíme její osobní předměty, které se běžně neukazují. Spoustu fotografií, věcí každodenní potřeby, kterých se přímo dotýkala. I její deníček,“ uvedla kastelánka Jana Sedláčková.

15 fotografií v galerii

Úklid bez vody a s maximální opatrností

Zámek sice mimo sezonu pořádá mimořádné prohlídky či gastronomické akce, celoročně otevřený ale být nemůže. Rozsáhlý mobiliář vyžaduje pravidelnou údržbu a restaurování.

Samotný úklid je přitom mimořádně náročný. Uklízečky nesmějí používat vodu – ani na parkety. Nábytek proto oprašují co nejměkčími prachovkami a štětečky. „Je to práce, která vyžaduje hodně trpělivosti, ale ty věci si to zaslouží. Musíme myslet i na další generace,“ podotkla Sedláčková.

Čistit je nutné i prostory za nábytkem, které se během sezony neudržují. Každý kus se přitom musí přesouvat co nejméně, aby nedošlo k poškození. „Nejdřív musíme prachovkou setřít prach, abychom ho nezatřeli leštěnkou do dřeva. Na parkety si vaříme svoji pastu,“ popsala uklízečka Jana Pikousová.

Na zámku pracují tři uklízečky, v zimě jim pomáhá i jedna z průvodkyň. Úklid jediné komnaty trvá dva až tři dny – a místností je na Konopišti více než sto. Nejnáročnější jsou chodby plné loveckých trofejí. „Každá se musí oprášit,“ dodala Pikousová.

Šlechta na cestách a unikátní exponáty

Letošním tématem českých památek je Šlechta na cestách. Poslední majitel Konopiště František Ferdinand d'Este byl vášnivým cestovatelem, absolvoval i cestu kolem světa a přivezl si množství fotografií, trofejí, suvenýrů i darů. „Máme obrovské množství materiálu, které využijeme,“ uvedla kastelánka.

Návštěvníci tak uvidí například kanopu – nádobu na vnitřnosti mrtvých, kterou si arcivévoda přivezl z Egypta. K vidění bude při večerních prohlídkách a některé exponáty i na základních okruzích.

Jednou z novinek budou také stolní hodiny z 19. století vybavené akumulátorem, žárovkou a zrcadlovou čočkou. Po stisknutí tlačítka promítaly v noci čas na strop. Sloužily v době, kdy na zámku ještě nebyla zavedena elektřina. „Je to krásná, unikátní technická věc,“ doplnila Sedláčková.

Zámek Książ ve Slezsku

Historie a návštěvnost

Konopiště původně založil koncem 13. století jako gotickou pevnost biskup Tobiáš z Benešova. Postupně se zde vystřídala řada šlechtických rodů, mimo jiné Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, Vrtbové z Vrtby a Lobkowiczové. V roce 1887 panství koupil František Ferdinand d'Este a přebudoval ho na reprezentativní sídlo budoucího císaře.

V loňském roce zámek navštívilo 74 300 lidí, což bylo méně než předloni. Pokles mohl souviset s dopravními omezeními v okolí. I tak Konopiště patří spolu s Karlštejnem a Křivoklátem mezi nejnavštěvovanější památky ve středních Čechách.

Barcelona zdvojnásobí turistickou daň. Noc ve městě vyjde až na 15 eur

Barcelona
ČTK
ČTK
ČTK

Barcelona zdvojnásobí turistickou daň, aby s její pomocí mohla financovat dostupné bydlení. Daň bude nově činit až 15 eur (363 korun) za noc, a bude tak jedna z nejvyšších v Evropě. Opatření má španělskému městu také ulevit od nadměrného množství návštěvníků, informuje agentura Reuters.

Katalánské úřady se potýkají se sílícími protesty proti přílivu turistů. Podle názoru místních zvyšují ceny bydlení, protože majitelům se více vyplatí krátkodobé pronájmy. Čtvrtina takto získaných prostředků tak má podle zákona pomáhat řešit bytovou krizi ve městě.

Zákaz krátkodobých pronájmů

Regionální parlament Katalánska schválil zákon, který zdvojnásobuje daň pro hosty využívající krátkodobé pronájmy na maximálně 12,5 eura za noc. Do roku 2028 plánuje úplný zákaz krátkodobých pronájmů.

Hoteloví hosté budou od dubna platit maximálně deset až 15 eur za noc. Nyní odvádějí pět až 7,5 eura v závislosti na kategorii hotelu.

Podle 33leté italské zdravotní sestry Irene Verrazzové je Barcelona už nyní velmi drahá. Mladá žena pochybuje, že by se do ní chtěla znovu podívat. „Nemyslím si, že tento dodatečný výdaj je spravedlivý. Už teď vydělávají peníze na turistech, kteří utrácejí v obchodech, navštěvují jejich památky atd.,“ řekla agentuře Reuters.

Ve Španělsku se prodávají byty s neplatiči, s téměř poloviční slevou

Reality

Španělsko chtělo ochránit nájemníky před krizí. Místo uklidnění trhu ale vznikl nový fenomén: byty se prodávají i s neplatiči uvnitř a majitelé počítají ztráty. Zákaz vystěhování, který měl být dočasný, dnes zásadně přepisuje pravidla tamního realitního trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jednadvacetiletý student a místní obyvatel Ivan Liu si naopak myslí, že zvýšení je rozumné. Bytovou krizi ale podle něj stejně nevyřeší.

Druhé největší španělské město má necelé dva miliony obyvatel. Každoročně ho navštíví zhruba 15,8 milionu lidí.

Majitelům hotelů se nová daň nelíbí. Podle generálního ředitele barcelonského sdružení hoteliérů Manela Casalse by bylo lepší zvyšovat daň postupněji a sledovat její dopady, ale tento návrh zástupci města nevzali v úvahu. „Jednoho dne zabijí slepici, která snáší zlatá vejce,“ řekl Casals agentuře.

