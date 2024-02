Pavel Beťák: IT moderní banky proměňuje i nároky na vývojáře

Technologický vývoj přináší řadu novinek, s nimiž je třeba držet krok. Pokud navíc vyvíjíte produkt, který denně používají miliony zákazníků, nevystačíte si jen s technickými znalostmi. Nároky na vývojáře se proměňují a tempo vyžaduje neustálé učení.

Reklama

Digitalizace všech oblastí podnikání a služeb dokonale vysála z trhu všechny schopné vývojáře a podle různých odhadů nám dnes chybí desítky tisíc softwarových inženýrů. Mohlo by se proto zdát, že uplatnění najde každý, kdo jen trochu rozumí některé ze současných technologií. A prý se také můžeme stále více spoléhat na technologii umělé inteligence (AI). Ta přece udělá dobrého vývojáře z kohokoli.

Ve skutečnosti je ve vývojových týmech poptávka především po vývojářích s obecnějším rozhledem a znalostmi, kteří jsou schopní dívat se na celý produkt v širších souvislostech. Banky i další organizace, koncentrované na bezpečnost, kontinuitu a spolehlivost, se totiž obvykle snaží pracovat s relativně omezenou sadou ověřených technologií. I proto nestavíme týmy z úzce zaměřených specialistů, ale postupně naše vývojáře všestranně rozvíjíme. Pak se totiž mohou stát skutečnými vlastníky svých projektů.

Hypoteční makléř: Neexistuje nic jako právo bydlet ve vlastním Money Na vlastnické bydlení není žádný nárok, myslí si hypoteční makléř Tomáš Rusňák. „Stejně tak každý nebude jezdit v Porsche nebo ve Ferrari,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz. Neexistuje nic jako právo bydlet ve vlastním, dodává Rusňák s tím, že s hypotečním makléřem mají lidé větší šanci dostat se ke své vysněné nemovitosti. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Tedy starat se o své produkty od myšlenky, návrhu, přes vývoj, testování a nasazení do provozu, včetně další údržby a rozvoje. Vlastníci projektů mají dokonalý přehled, vyznají se v souvislostech a jsou díky tomu schopní rychle najít řešení problémů a chyb, upravit kód, otestovat jej a nasadit. Takový přístup ale vyžaduje nejen technické znalosti a zkušenosti. Důležitá je i schopnost komunikace a spolupráce napříč celou organizací. I proto rozvíjíme nejen technologické, ale i „soft“ dovednosti našich vývojářů.

Klíčovou roli hraje i sebevzdělávání, které je v době rychlých změn nikdy nekončícím procesem. Důležité je taky poznamenat, že u nás v ČS je IT úzce propojeno s business a je nutné jít tedy k základům SW inženýrství, tzn. pochopit, co klient potřebuje, a skrze software dané situace řešit.

PŘEHLEDNĚ: Zkontrolujte si, jakou má vaše platební karta pojistku. Jsou tam velké rozdíly Money S tím, jak se rozšířilo placení kartami, mobily a chytrými hodinkami, rozšiřují se i možnosti, jak chránit platební karty před ztrátou, krádeží či zneužitím pomocí pojištění. To ale nebývá vždy u karet automaticky nastaveno. Jednotlivé banky se navíc odlišují v tom, jaká rizika jejich pojistky kryjí a do jaké výše. Přinášíme tak základní shrnutí nejdůležitějších parametrů pojištění platebních karet, abyste se v případě škody nedostali zbytečně do úzkých. Věra Tůmová Přečíst článek

Možnost pracovat na projektech s jasnými přínosy pro miliony lidí a neustále se rozvíjet je také klíčovou součástí motivace. Dlouhodobě se nám pak daří držet si talentované softwarové inženýry a rozšiřovat naše IT týmy, ve kterých dnes pracuje přes 1 500 lidí.

A jak je to s tou umělou inteligencí?

Česká spořitelna je lídrem v nasazování technologie umělé inteligence při každodenní práci. Všichni naši vývojáři mají k dispozici nástroj GitHub Copilot s AI, který pomáhá s rychlejším vytvářením kvalitních softwarových řešení. To ale vůbec neznamená, že by AI mohla v dohledné době vývojáře nahradit. Je to ovšem užitečný nástroj, který zbavuje vývojáře rutinní práce, pomáhá s kontrolou a poskytuje více času na hledání kreativních řešení.