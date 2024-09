Miliardář Speychal u soudu: Žádný zločinecký gang jsem neřídil, obžaloba je vylhaná

Miliardář Petr Speychal odmítl u soudu obžalobu v kauze daňových úniků ČKD Praha DIZ jako vylhanou. Ohradil se proti tvrzení některých médií, že vytvářel „fabriku na daňové podvody“. Zdůraznil, že se snažil vybudovat smysluplný a prosperující podnik. Podle něj je proto krajně nelogické, že by paralelně s tím úmyslně krátil daně jako hlava gangu, jak tvrdí státní zástupkyně. Pozastavil se i nad výší trestu, který mu obžaloba navrhla v délce 12,5 roku vězení.

Obžaloba uvádí, že někdejší majitel ČKD Speychal a dalších 20 obžalovaných se ve prospěch organizované zločinecké skupiny podíleli na zkrácení daně ve výši nejméně 847 milionů korun a někteří z nich také na následném praní špinavých peněz. Na základě Speychalových pokynů údajně vytvořili fiktivní řetězec firem, které DIZ fakturovaly dodání neexistujícího zboží či služeb. DIZ poté falešné faktury zařazovala do účetnictví.

„Celou obžalobou prostupující konstrukce, že jsem vědomě řídil jakýsi organizovaný zločinný gang a že vlastně proto vzniklo nové ČKD, aby byly kráceny daně, je zcela zavádějící a vylhaná a já tuto konstrukci absolutně a stoprocentně odmítám,“ uvedl Speychal u pražského městského soudu v prohlášení, jehož písemnou podobu dnes poskytl jeho advokát Josef Monsport. Obžaloba je podle Speychala „příběhem, který se nestal a ani stát nemohl“.

„Nikdy jsem se nezabýval jednotlivými dodavateli a jejich fakturacemi pro ČKD PRAHA DIZ, a už vůbec ne prověřováním toho, co jsou nebo nejsou schopni dodat. To bylo věcí výkonného vedení této společnosti a pod moje rozlišovací schopnosti z titulu mého postavení. Dodávám pouze i v návaznosti na výsledky vyšetřování, že dodavatelských faktur měly být v některých měsících i tisíce,“ shrnul Speychal.

Upozornil na to, že další obžalovaní - blízký spolupracovník Petr Gregor, finanční ředitelka ČKD Soňa Vladařová a jeho nástupce v pozici šéfa Robert Wolf - jednoznačně odmítli, že by je Speychal úkoloval, aby činili protiprávní kroky ke snížení daňové povinnosti DIZ. „Ani jeden z dalších obviněných a svědků v této i dalších věcech ani jednou nepotvrdil jakoukoliv moji roli v tvrzeném obvinění a mojí vědomost o tvrzených daňových únicích,“ řekl. Podle jeho názoru proti němu nesvědčí ani zajištěné důkazy ve formě listin či mobilní a elektronické komunikace.

Trestní řízení se táhne 10 let

Speychal poukázal na to, že obžalovaný Gregor zaslal policii už v roce 2021 obsáhlé vyjádření k tomu, že se sám vymanil z efektivní kontroly, konal bez vědomí Speychala i dalších členů managementu a různé transakce realizoval ku svému prospěchu přes zahraniční a další firmy, které vytvořil či převzal. Speychal k tomu doplnil, že on v daném období nebyl skrytým vlastníkem zahraničních společností, které obžaloba zmiňuje.

Dodal, že jednotlivé společnosti bývalého ČKD postupně privatizoval od konce 90. let minulého století a z legálních peněžních prostředků do tohoto procesu vložil „vysoké stovky milionů“ blížící se jedné miliardě. Následně od státu zprivatizoval i tehdejší společnost Škoda Export a posléze investoval další peníze z prodejů zbytných firem do ČKD Praha DIZ.

Aktuální kauza a její medializace podle Speychala nejen zničila jeho podnikatelský život, ale vážně poškodila i jeho život osobní. „Už deset let čelím trestnímu řízení, během kterého jsem byl několikrát zásahovou jednotkou policie zadržen i s návrhem na vazbu, která byla soudem odmítnuta,“ připomněl.

Firma ČKD Praha DIZ je nyní v konkurzu. Speychalův advokát Monsport uvedl, že při přezkumném jednání, které se počátkem září konalo u insolvenčního soudu, popřel insolvenční správce pohledávky Specializovaného finančního úřadu, na nichž podle obhájce stojí obžaloba.