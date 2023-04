David Ondráčka: Dotační armagedon nikdo neřídí

Česká ekonomika se posouvá od tržního hospodářství k systému závislému na dotacích. Každý (skoro) se snaží o dotace ucházet, jinak by byl přece blázen, komentuje s jistou mírou nadsázky protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Každé pondělí ráno zveřejní NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad) svůj nový kontrolní nález. Obvykle to je hodně truchlivé čtení o stavu naší státní správy, o efektivitě, dodržování pravidel nebo vyhodnocování dopadů veřejné politiky a rozpočtu. Letošní výroční zpráva NKÚ vypíchla obecnější poznatky kolem dotační džungle, kterou posledních 30 let stavíme.

NKÚ popisuje, že celá naše ekonomika se postupně posouvá od tržního hospodářství k systému závislému na dotacích, a je jedno jestli jde o malé firmy, velké korporace, neziskovky, obce nebo příspěvkovky. Dotační závislost posiluje.

Systém nikdo neřídí

Ideální stav je, že vláda si určí svou politickou prioritu, řekněme podporu rodin nebo sociálně ohrožených skupin. Ministerstva na to připraví strategii, ze které vyplyne i srozumitelný a administrativně nenáročný dotační program, ve výzvách soutěží projekty, vybrány jsou ty nejlepší. Pak se projekty realizují a ministerstva hlídají efekt, udržitelnost a dopady programu jako celku. To pak reportují vládě, jestli se její politický záměr povedlo naplnit, a navrhují alternativy, zda pokračovat a jak. No, a tak takhle to bohužel opravdu nefunguje.

NKÚ konstatuje, že skutečný smysl dotací už byl kompletně nahrazen formalismem. Hlavní a mnohdy jedinou prioritou je vyčerpání maximum peněz v programu. To je nadřazeno všemu, veškerému potenciálnímu přínosu dotací a smyslu jednotlivých dotačních programů. Všimněte si debaty kolem EU fondů, hlavní a obvykle jediná otázka je, zda jsme vyčerpali a na kolik procent. Pokud málo, je to špatně, pokud hodně, je to ok. Ale co to přineslo, co to změnilo? Postupně jsme vytvořili na všech úrovních veřejné správy bobtnající systém stovek dotačních titulů, v jejichž rámci se rozdělují stovky miliard korun, a tento systém se stal neřiditelným. Státní instituce v řadě případů rezignovaly na svoji zásadní odpovědnost vůči občanům, tedy na snahu řádně hospodařit.

Dotační mašina nestaví

Zásadní a hodně depresivní zpráva NKÚ je, že systém už nikdo neřídí. Vše jede samovolně, systém mele automaticky, programy se opakují z roku na rok, z výzvy na výzvu, nikdo ho není schopen zásadně přenastavit. Žádná vláda, ministři, je jedno jestli víc pravicoví nebo levicoví, ani úředníci samotní.

Kontroly NKÚ přináší každé pondělí nové příklady, kdy ministerstva podporují neúčelné a neefektivní projekty, vynakládají na ně stamilióny a někdy miliardy, a v drtivé většině kontrolovaných případů nevedou k naplnění ekonomických přínosů v praxi. Šustrují se miliardy, aniž by se něco z problémů zásadně posunulo. Zda mají jednotlivé programy nějakou vnitřní logiku, směřují k jasnému cíli, na to není ani čas, ani prostor, musí se čerpat. Dotační kolečko se nezastavuje, dotační výzva střídá výzvu, projekt stíhá projekt. Přínosy zůstávají jen na papíře, vykazuje se, audituje, kontroluje.

Dotační byznys

Pokud vznikl takto složitý systém, logicky kolem toho vzniká dotační byznys, průmysl svého druhu. Máme stovky dotačních programů, ke každému vize a cíle, nespočet podrobných manuálů a vlastně dokonalou byrokratickou pavučinu. Z této změti se umí vymotat jen ti nejmazanější. Speciální agentury a poradenské firmy, které najdou potenciálnímu žadateli správnou výzvu, napíší žádost, nastaví indikátory, pohlídají všechny formality, aby vše hrálo na papíru. Zkušeně ví, za co se získávají body, jak žádosti čtou hodnotitelé, a co na ně funguje. Takže žadatelé outsourcují a platí poradce, aby jim dotaci získali a pohlídali, že nebude administrativní průšvih.

Co s tím?

Velmi snadné je uchýlit se k ideologické odpovědi, dotace jsou přece zlo a mají se zrušit. Jednoduché a chybné, tohle nás nikam neposune. Dotace jsou realita financování veřejného sektoru a projektů, bez nich se veřejný sektor zastavil. Ale samozřejmě platí, že dotační armagedon se stal tak administrativně náročným a přebujelým, že si Česko takový luxus nemůže dál dovolit. Potřebujeme ho osekat, zredukovat, zjednodušit, digitalizovat. Ale žádné zázračné řešení nevidím.

Podle mě by také měl vzniknout registr dotací po vzoru registru smluv u veřejných zakázek. Viděl jsem ve své praxi příklady, kdy na jeden projekt si stejná parta založila s.r.o, občanské sdružení, spolek, akciovku a na stejný účel žádala dotace u obce, kraje, ministerstva a EU fondů. Tomu by registr dotací mohl bránit a vnesl by do toho mnohem více světla.

