Americké úřady žalují další kryptoměnovou burzu. Akcie Coinbase padají

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žaluje den po Binance i konkurenční kryptoměnovou burzu Coinbase. Viní ji z porušení amerických pravidel pro cenné papíry. Akcie Coinbase obchodované na americké burze ztrácejí přes 13 procent.

Komise ve 101stránkové stížnosti uvedla, že největší americká kryptoplatforma se vyhýbala předpisům. A to tak, že umožnila uživatelům obchodovat s četnými kryptotokeny, které byly ve skutečnosti neregistrovanými cennými papíry.

Coinbase provozuje nelegální burzu obchodování s cennými papíry ve Spojených státech a zároveň poskytuje některé další finanční služby bez potřebných licencí, je přesvědčena SEC.

Kryptoměny v defenzívě

Krok přichází den poté, co SEC zažalovala Binance, největší světovou kryptoměnovou burzu, za širší soubor porušení v rámci rostoucího zásahu, který by mohl zatlačit digitální měny zpět na okraj finančního systému USA.

SEC v pondělí obvinila Binance a jejího generálního ředitele, kterým je Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao, v branži nazývaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ. Žaloba se týká mimo jiné toho, že Zhao podle úřadů tajně ovládal Binance.US v rámci sítě podvodů, aby se vyhnul americkým zákonům.

Nejznámější kryptoměna bitcoin hned v pondělí v reakci na žalobu Binance výrazně oslabila. Klesla o více než pět procent a zaznamenala nejvýraznější propad od 19. dubna. Dnes okolo 16:30 SELČ bitcoin podle údajů specializovaného serveru CoinDesk ztrácel tři procenta na zhruba 25 960 dolarů (asi 572 tisíc korun).

