Revoluce ve farmacii? První léky vyvinuté AI se na trhu mají objevit už za šest let

Už na konci desetiletí by mohly být na trhu dostupné první léky zcela vyvinuté umělou inteligencí, uvedl server agentury Bloomberg.

Lídři farmaceutického průmyslu už dlouho slibují, že umělá inteligence podstatně zkrátí čas vývoje nových léčiv a pomůže s odhalováním nových lékových forem, které vědcům dosud unikaly. Do jejího využití už desítky farmaceutických firem investovaly nemalé peníze.

Zatímco většina z nich podle Alexe Zhavoronkova, výkonného ředitele společnosti Insilico Medicine, v současnosti využívá AI v dílčích krocích, právě Insilico Medicine ji začleňuje do všech fází - od počátečních hypotéz, až po optimalizaci léku pro klinické testy.

Aktualizováno Švýcarský výrobce léků Roche plánuje v USA investice za desítky miliard dolarů Zprávy z firem Švýcarská farmaceutická společnost Roche investuje v příštích pěti letech ve Spojených státech 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Je to jedna z největších investic od firem, které se snaží přizpůsobit celní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Investice vytvoří více než 12 tisíc pracovních míst. Z toho 6500 jich vznikne ve stavebnictví a 1000 v nových a rozšířených závodech firmy. ČTK Přečíst článek

„Překvapilo by, kdybychom se prvního léku vytvořeného čistě jen pomocí umělé inteligence nedočkali už během pěti, maximálně šesti let. Doufám, že my budeme první, aktuálně ve firmě pracujeme hned na 40 programech současně,“ uvedl Zhavoronkov v rozhovoru pro Bloomberg.

Podle analýzy společnosti Market Research Future (MRFR) trh s léky dosahoval v roce 2013 velikosti cca 3,76 miliardy dolarů, predikce nicméně hovoří o permanentním nárustu. Investice do využití AI při vývoji léčit by postupně měly vyrůst až na úroveň 25 miliard dolarů.

Společnost Insilico působící v USA, Číně, na Blízkém východě a v Kanadě, před časem oznámila vstup na hongkongskou burzu.

Vytvořit „stát dlouhověkosti“ může být dost rizikové. Rodí se nový přístup k bezpečnosti medicíny Enjoy Dlouhá desetiletí zpřísňovali zákonodárci pod tlakem veřejnosti bezpečnostní pravidla pro farmaceutický průmysl. Nyní se naopak formuje skupina lidí, která chce kvůli prodloužení života užívat i neprověřené léky. Cynicky hodnoceno: oni chtějí hodně riskovat, a my ostatní bychom – snad – mohli na jejich úkor vydělat. Josef Tuček Přečíst článek

Farmaceutický průmysl vyhlíží nová antibiotika a současně se jich bojí Money Stará antibiotika ztrácejí účinnost, je potřeba je nahradit. Farmaceutické firmy se však obávají, že pokud se bakterie stanou proti novému výrobku odolné už brzy po zahájení prodeje, lék si na sebe ani nestačí vydělat. Josef Tuček Přečíst článek