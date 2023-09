Miroslav Kubáč z Čedoku: Ostraváci chtějí dražší hotely ještě víc než Pražáci

Češi výrazně proměňují své cestovatelské návyky. Namísto jedné dlouhé dovolené v létě raději jedou k moři dvakrát, ale na kratší dobu. Ale jsou ochotní za to utratit stále více peněz, protože na dovolené se nešetří. Jaké jsou další trendy v cestování? A jak se daří vyjednávat podmínky pro singles turisty v některých tradičnějších destinacích? Odpovídá Miroslav Kubáč z Čedoku.

Čedok sází mimo jiné na regionální odlety. Tak bych se zeptal skoro až filosoficky: Jak přemýšlíte nad tím, kam například lidi z Brna či Ostravy poslat? Co se vám vyplatí za destinace z mimopražských letišť?

Musíme sledovat trendy, jak se mění náš cestovatelský apetit. Český trh začal hodně kopírovat trh německý, což je v posledních letech opravdu hodně znát. Takže například zcela přestaly fungovat dovolené s vlastním jídlem, naopak nejčastějším požadavkem je all inclusive. Změnily se také požadované hotelové standardy, nejčastěji Češi chtějí do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů.

A platí to i pro Ostravsko? Přeci jen Moravskoslezský kraj patří strukturálně k nejpostiženějším regionům střední Evropy.

Tam je zájem o čtyř- a pětihvězdičkové hotely dokonce vyšší než v Praze. Myslím, že se nastavení změnilo. Když dovolená, tak se nešetří.

Je to na úkor třeba délky dovolené?

Je pravda, že se nejvíc prodávají zájezdy na týden, tedy na sedm nocí. Následují desetidenní a až pak na dva týdny. Takže taková ta vidina prodloužené dovolené u moře opravdu ustupuje. Na druhou stranu sledujeme ještě jiný trend, že namísto jednoho delšího pobytu u moře Češi jezdí dvakrát ročně na týden. A to v průběhu celého roku, tedy jedna letní dovolená a jedna zimní. Vidíme to na prodejích jasně, zimní dovolená v exotice se zkrátka pro mnoho Čechů stává realitou. Ostatně dříve bylo složité uživit na českém trhu velké letadlo, které by obsluhovalo exotické destinace v zimě, dneska ho využíváme do šesti destinací.

Vy s tím slavíte docela úspěch. Na zimu létáte do Thajska, na Zanzibar, Madagaskar, do Dominikány… Jak to vlastně začalo?

Vypálili jsme to hned po covidu v roce 2021 a byl to opravdu ohromný risk. Ale prodává se to skvěle, zvýšili jsme u charterů standard, pohodlí a cestování zjednodušili. Ostatně kromě těch vámi zmíněných destinací začneme létat ještě na Srí Lanku a do Keni. Češi zjevně chtěli do exotiky, ale kvůli délce letů, a hlavně přestupu třeba v Dubaji se báli. Navíc častým problémem byla jazyková bariéra. Přímé lety a delegáti na místě jim to umožnili.

Kdo tedy vlastně létá do exotiky?

No právě díky tomu i starší klientela, často jim to kupují děti. V Praze se odbaví, v letadle je hlášení v češtině, na místě se jich již ujmou naši delegáti, kteří jim pomáhají. Výlety jsou také v češtině, nemusí nic složitě zařizovat. Potom díky přímým letům i rodiny nebo zákazníci, pro které je rychlá cesta jasná volba. Navíc v letadlech jsou totiž tři třídy, kdo chce, může si koupit i business class, a to za ceny, které na linkách neseženete. Do Dominikánské republiky stojí „postel na palubě“ 29 990 korun za oba směry, prémiová třída pak 14 990 korun.

Zpět k regionálním letištím. Když otevíráte nové letiště, jaké jsou první destinace, které tam nabídnete? Co je u Čechů sázka na jistotu?

Je to vždy podle poptávky v daném roce. Například letos je enormní poptávka po Turecku, což se není čemu divit, protože za dobré peníze dostanete skvělý servis. Takže Turecká riviéra byla jasná volba. Pak co víme, že umíme, je Rhodos. Máme tam skoro všechny hotely, obří kapacity, takže logicky tento řecký ostrov. Právě šířka nabídky, která dohromady může oslovit opravdu každého, je zásadní faktor.

Jestli se nepletu, tak z Brna začnete ale létat také do exotiky, konkrétně do Thajska.

Ano, bude to na Phuket. Takže z Prahy budou klienti létat na Krabi, z Brna na Phuket. Začneme těsně před Vánoci a bude to pokračovat do března, historicky první dálková linka z Moravy.

Po jaké exotice ještě pokukujete?

Chceme to mít rozvrstvené, aby si na své přišel každý. Takže chceme něco v Karibiku, něco v Africe a něco v Asii. Lidé si podle toho vybírají. Takže musíte mít pro všechny něco. Pak sledujeme politickou situaci v dané zemi, hotelovou infrastrukturu a vůbec kvalitu služeb, a hlavně přicházet s novinkami.

Takže si to jezdíte obhlídnout předtím, než nějakou destinaci otevřete?

Samozřejmě, v každé destinaci strávím minimálně týden, projdu si všechny hotely, všechny pokoje, chci vidět jídlo, které nabízejí, musím poznat skladbu klientů, kteří tam jezdí. Jezdí tam i naši kontraktoři. Samozřejmě musíme zjistit, jaké výlety jsou tam dostupné, kolik stojí, jaká je cenová hladina obecně. No a také vidět pláže.

Kde jste byl naposledy? A kam vlastně jezdíte vy na dovolenou?

Služebně jsem byl naposledy na Lesbosu, který bude lákadlem příští sezony a kde jsem byl opravdu nadšený. A na dovolenou se teprve chystáme, po sezoně pojedeme do Turecka, na Tureckou riviéru.

Zaujalo mě, že váš ředitel Stanislav Zeman zmínil, že je na vzestupu trend singles cestování.

To je ohromný fenomén. A není se čemu divit. Svět je čím dál víc zátěžový, ve firmách je čím dál víc kladen důraz na výkon, tak se lidé prostě potřebují refreshnout a vypadnout.

Pamatuju si, že to sice dřív také šlo, ale cena proti zájezdu pro dva byla neúměrně vysoká. To se už změnilo?

V rámci uzavírání kontraktů se již snažíme místní provozovatele hotelů tlačit k tomu, aby to zohlednili. Že to je obří trend. Chceme mít ve smlouvách ceny pro singles, tedy jednolůžkové pokoje. V nějakých destinacích to je velmi těžké vysvětlovat, protože jsou tam zvyklí dělat ten byznys dvacet třicet let stejně a funguje jim. Kde problém není, to jsou například Španělsko a Kanárské ostrovy, tam to funguje výborně. Navíc si myslím, že se tento trend bude stupňovat.

Miroslav Kubáč

Vede od října 2019 v cestovní kanceláři Čedok oddělení charterových zájezdů a jako produktový ředitel zodpovídá za kompletní plánovaní destinací, letadel i hotelů ve více než 45 místech světa. Připravuje strategii rozvoje stávající produktové nabídky zájezdů k moři, ale i přímých letů do exotiky, které Čedok prodává už třetím rokem. Nově přebírá také poznávací zájezdy. Stojí spolu se svým týmem třiceti lidí za novými koncepty i destinacemi, expanzí v regionech a už teď ví, kam se bude cestovat příští rok, jak z České republiky, tak ze Slovenska.

