Válka na Ukrajině uspíšila přechod k obnovitelným zdrojům, státy hodlají investovat miliardy dolarů

Ruská agrese na Ukrajině v loňském roce uspíšila snahy vlád po celém světě přejít na obnovitelné zdroje energie.

Alternativa k Číně

Skokový nárůst cen energií v loňském roce uspíšil globální snahu přejít na obnovitelné zdroje. Především v Evropě je za tím potřeba se co nejrychleji odstřihnout od závislosti na ruských fosilních palivech, především zemním plynu. Začátkem loňského roku Evropská komise představila plán na snížení evropské závislosti na ruské ropě a plynu. Jeho cílem je také urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie.

V srpnu byl ve Spojených státech schválen zákon o snižování inflace. Ten zahrnuje vyčlenění zhruba 375 miliard dolarů na podporu obnovitelné energie během příštích deseti let.

V Indii vláda plánuje poslat 2,6 miliardy dolarů na podporu výroby zařízení pro solární energii. Šéf společnosti Renew Power Sumant Sinha řekl, že vládní výdaje na obnovitelnou energii vysílají jasný signál. „Indie se chce globální alternativou k Číně,“ uvedl pro agenturu AP.

Kingsmill Bond, energetický expert z neziskovky Rocky Mountain Institute, říká, že poptávka po fosilních palivech dosáhla nejvyššího bodu v roce 2019 a začíná klesat. Bond dodal, že cena obnovitelné energie se přibližuje ceně fosilních paliv a v 60 procentech světa je již dokonce levnější než fosilní zdroje.

Více ze solárů než uhlí

V příštích pěti letech by po celém světě mělo přibýt tolik obnovitelné energie jako v posledních dvou desetiletích. Jde z části o reakci na globální energetickou krizi vyvolanou válkou na Ukrajině. Ta urychluje růst obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné či solární zdroje, říká Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která popsala válku na Ukrajině jako zlomový okamžik pro obnovitelné zdroje v Evropě, kde se vlády a podniky snaží rychle nahradit ruský plyn jinými alternativami.

Podle agentury se sídlem v Paříži – především díky nárůstu výkonu solárních elektráren – předstihnou obnovitelné zdroje uhlí jako největší zdroj výroby elektřiny na světě do začátku roku 2025. To by mohlo pomoci udržet při životě globální cíl omezit oteplování Země na 1,5 stupně Celsia, říká IEA.

„Obavy o energetickou bezpečnost způsobené ruskou invazí na Ukrajinu motivovaly země, aby se stále více obracely k obnovitelným zdrojům, jako je slunce a vítr, aby snížily závislost na dovážených fosilních palivech,“ uvedla IEA ve své prosincové zprávě o obnovitelné energii. IEA očekává se, že globální kapacita obnovitelné energie vzroste mezi lety 2022 a 2027 o 2,4 tisíce gigawattů, což je množství odpovídající celé dnešní energetické kapacitě Číny.

Zrychlujeme

Globální solární kapacita se má během příštích pěti let téměř ztrojnásobit, předčí uhlí a stane se největším zdrojem energetické kapacity na světě, uvedla IEA. Nová prognóza zvyšování kapacit obnovitelných zdrojů je o 30 procent vyšší než růst obnovitelných zdrojů, který IEA předpovídala ještě před rokem. Více než 90 procent celosvětové expanze výroby elektřiny bude v příštích pěti letech pocházet z obnovitelných zdrojů, uvedla IEA.

„Obnovitelné zdroje rychle nabývaly na významu, ale globální energetická krize je nakopla do ještě rychlejšího růstu," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol.