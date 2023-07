Automaty stále táhnou. Češi loni prosázeli téměř 760 miliard korun, roste podíl internetu

Lidé v Česku loni prosázeli 759,3 miliardy korun. Meziročně se tak objem vkladů zvýšil o 44,2 procenta, rostlo zejména množství peněz prosázených v technických hrách. Objem vyplacených výher stoupl oproti roku 2021 o 44,8 procenta na 705,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství o hazardní dani.

Technické hry, kam se řadí zejména automaty, dlouhodobě mají hlavní podíl na objemu vsazených peněz. Loni v nich lidé vsadili 586,1 miliardy korun, což představovalo více než tři čtvrtiny veškerých sázek. Meziročně se objem peněz vsazených v automatech zvýšil o 56,5 procenta. Patrný je přitom přesun hráčů z heren na internet. Zatímco v roce 2019 ještě před pandemií koronaviru činil podíl peněz vsazených na internetu 25,9 procenta, loni to bylo 56,8 procenta.

Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 118,8 miliardy korun. Meziroční nárůst byl ale výrazně pomalejší než u technických her, proti loňsku se objem vsazených peněz zvýšil o 10,1 procenta. Na celkovém objemu vsazených peněz se kurzové sázky podílely z 15,6 procenta, proti roku 2021 je podíl o pět procentních bodů nižší.

Ruleta i poker na vzestupu

Objem sázek v živých hrách, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker, se meziročně zvýšil o 41,7 procenta na 32,9 miliardy korun. Na celkových sázkách se podílely ze 4,3 procenta. V loteriích, jako jsou například Sportka nebo stírací losy, lidé loni prosázeli 21,5 miliardy korun, o 3,6 procenta více než v roce 2021.

Na ostatní kategorie, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, připadaly sázky zhruba 8,6 milionu korun, jejich objem proti předchozímu roku klesl o 12,8 procenta.

