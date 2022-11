Češi stále víc sázejí on-line, ukazují výsledky Komárkova Allwynu

Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk (EBITDA) o 12 procent na 314,5 milionu eur (zhruba 7,7 miliardy korun). V samotné České republice se zisk zvýšil o 32 procent na 31,9 milionu eur.

Celkové hrubé výnosy z her stouply o 11 procent na 958,6 milionu eur, v Česku se zvýšily o 15 procent na 110,8 milionu eur. Firma poukázala na pokračující silný růst tržeb z internetových aktivit. Jejich podíl na hrubých výnosech z her v České republice ve třetím čtvrtletí vzrostl na 46 procent ze 39 procent před rokem.

Společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Letos v září získala desetiletou licenci na provoz britské Národní loterie, která začne platit v únoru 2024. V listopadu se navíc dohodla na převzetí společnosti Camelot, která britskou Národní loterii provozuje nyní.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům. Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.

