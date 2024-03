Propadli Češi hazardu? Objem vkladů se meziročně zvýšil o 15 procent, vedou automaty

Lidé v Česku loni prosázeli 873,2 miliardy korun. Meziročně se objem vkladů zvýšil o 15 procent, když rostly sázky ve všech rozšířených typech hazardních her. Objem vyplacených výher se proti roku 2022 zvýšil o 15,4 procenta na 814,3 miliardy korun. Provozovatelé hazardních her odvedli na dani z hazardu 18,6 miliardy korun.

Dominantní podíl na sázkách měly stejně jako v minulých letech technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich loni vsadili 684,5 miliardy korun, meziročně se objem vkladů zvýšil o 16,8 procenta. Sázky v technických hrách tak tvořily 78,4 procenta všech sázek, což představuje zvýšení podílu o 1,2 procentního bodu proti roku 2022. Provozovatelé technických her vyplatili na výhrách 651,8 miliardy korun.

U technických her je patrný trend přesouvání hráčů z heren na internet. V roce 2019 ještě před pandemií covidu-19 činil podíl peněz vsazených na internetu 25,9 procenta. V dalších letech začal tento podíl rychle růst, v roce 2022 dosáhl 56,8 procenta a loni vzrostl na 61 procent.

Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, ve kterých lidé vsadili 131,4 miliardy korun. Meziročně se objem vsazených peněz zvýšil o 10,6 procenta. Podíl kurzových sázek na celkových vkladech do hazardních her se snížil na 15 procent z předloňských 15,6 procenta. Výhry sázejících dosáhly 118,6 miliardy korun.

Objem sázek v živých hrách, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker, se meziročně zvýšil o 2,3 procenta na 33,6 miliardy korun. V loteriích, jako jsou například Sportka nebo stírací losy, lidé loni vsadili 23,7 miliardy korun, proti roku 2022 se objem sázek zvýšil o 9,9 procenta. U ostatních a kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek zanedbatelný, pohyboval se v řádu stovek tisíc korun.

V letošním roce se zvyšuje daňová sazba u živých her, kurzových sázek, binga či turnajů malého rozsahu z 23 na 30 procent. Sazba hazardní daně u technických her a loterií zůstává na 35 procentech. Opatření je součástí vládního balíčku ke konsolidaci veřejných financí.