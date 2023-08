V Česku se chystají úpravy v oblasti hazardu. Začíná hra o miliardy kolem zdanění

Češi loni prosázeli v hazardu skoro 760 miliard, stát díky tomu loni na daních vybral od provozovatelů hazardu rekordních 16,5 miliardy korun (o 5,5 miliardy víc než v předchozím roce). Trend je jasný, každý rok se na dani z hazardu vybere vyšší částka.

A nyní se otevřela velká hra o úpravu pravidel, hlavně zdanění. Ta určí, kolik bude platit tvrdý hazard, kolik měkký, kolik z toho bude mít stát, kolik města a obce a jaké motivační prvky motivaci to pustí do celého systému. Teď je čas tuto hru podrobně sledovat, celý návrh důkladně domyslet a racionálně nastavit. A hlavně nenechat Ministerstvo financí podlehnout jedné zájmové lobby.

Automaty už ne

Technické hry (hlavně automaty) mají dlouhodobě největší podíl na objemu vsazených peněz, skoro 80 procent veškerých sázek. Tvrdý hazard je nebezpečný, generuje gamblery a s tím spojené velké sociální a zdravotní náklady. Mezi všemi odborníky je shoda, že má být tvrdě a přísně regulován. Ale tato lobby je samozřejmě velmi vlivná, bohatá, do hájení svých zájmů výrazně investuje, nebojí se jít na hranu a někdy za ni.

Pokud tři čtvrtě trhu máme v technických hrách (automatech), proč Ministerstvo financí navrhuje nezvedat daně z technické hry (ze kterých by vybralo nejvíc), a naopak chce zvedat daně z těch méně nebezpečných her? Dává to smysl, má to logiku? Nemá. Pokud by však tohle prošlo, sice to asi přinese minimální nárůst výběru daní, ale celý trh se ještě více překlopí ve prospěch tvrdého hazardu, se všemi dalšími následky a náklady. Důsledek nízkého zdanění a současné minimální regulace internetového automatu, kdy za dvě vteřiny můžete prohrát 1000 korun a jet pořád dokola dál, povede jen k rozšíření problému s gamblerstvím.

Jak precizně argumentuje třeba think tank Racionální politika závislostí, podíl méně nebezpečných druhů hazardu klesá, což je přesně opačný trend, než bychom měli chtít. Čili místo bezpečnějšího hraní a rozdělení trhu podobně jako v normální Evropě, se tady děje úplný opak. Prostě současné návrhy ministerstva kolem danění hazardu nedávají smysl a je potřeba je změnit. Smysluplné nastavení daní hazardu je klíčové.

Lidé v exekucích nebudou hrát

Pro objektivitu je dobré říct, že však některé části návrhu jdou dobrým směrem, který adiktologovi vítají. Je to zařazení lidí v exekucích do Registru vyloučených osob a tím jejich zákaz hrát, prohrávat další peníze a nořit se hlouběji do dluhů. To je logické a mělo tady být už dávno. A pozitivní je taky určité snížení velkých částek, které je možné prohrát na online technické hře. Teď to je až 1000 korun za 2 sekundy, v návrhu je snížení na 500 korun, aspoň něco, pokud to projde.

Stát vs. Obce a města

Další důležitá rovina celého příběhu je klasický boj o peníze. Tedy kdo vybrané hazardní daně reálně uvidí, čí to budou výnosy - kolik dostane stát a kolik města a obce, které na svém území hazard povolují. Logicky je toto rozdělení velká lobbistická bitva, každý hájí své zájmy, jde o hodně peněz. Uvidíme, jaký závěr z této neprůhledné hry nakonec vypadne.

Zisky z hazardu přinášejí dnes mnoha obcím stamiliony korun, automaty ale zároveň ničí osudy celých rodin, místních občanů. Pokud daňové určení posílí procento podle počtu automatů, tak pro mnohá města je to důvod automaty na svém území povolovat. Čím víc „beden“ povolí, tím víc inkasují. Snad to nakonec dopadne jinak a tímto se bude rozdělovat menší část vybraných daní.

Největší zisky z kasin a heren mají příhraniční obce a někde to jde do docela extrémních částek. Jak popsaly Seznam Zprávy, třeba příhraniční obec u Znojma Chvalovice loni získala na poměry ostatních neuvěřitelných 242 milionů. S podobným problémem se potýkají i velká města, včetně Prahy. Města přijaly vyhlášky, které automaty vytlačují, ale ve vedlejších obcích to zase začíná kvést. Příklad je třeba Vestec u Prahy. A lobbisti hazardních firem nelení, obchází další malé obce kolem velkých měst a nabízí jim hazard jako jistotu dalších příjmů obecní kasy. Což je vůči zodpovědným městům, která automaty a kasina zakázala, silně nefér a stát by to neměl podporovat.