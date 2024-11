Kypr výrazně snížil veřejné zadlužení, Moody's zemi zlepšila rating o dva stupně

Ratingová agentura Moody's zvýšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Kypru o dva stupně na známku A3 z předchozích Baa2. Odůvodnila to podstatným zlepšením fiskálních a dluhových ukazatelů, které by mělo být trvalé. Je to poprvé od roku 2011, kdy se rating Kypru dostal do kategorie začínající písmenem A, která značí vyšší střední kvalitu dluhu.

Zvýšení ratingu kyperského dluhu je vyjádřením důvěry v ekonomiku ostrova, uvedl prezident Nikos Christodulidis. Podle jeho prohlášení „obezřetná fiskální politika, stabilita ve finančním sektoru a neustálé reformy, které jsou jádrem naší politiky, přinášejí pozitivní výsledky“. Prezident dodal, že lepší rating také otevírá prostor pro kvalitní zahraniční investice, které přinesou nová pracovní místa.

Úvěrový rating Kypru začal klesat v roce 2011. Země se po řadě nepříznivých událostí, včetně dluhové krize v Řecku, dostala na pokraj bankrotu a byla nucena v roce 2013 požádat o mezinárodní finanční pomoc. Výměnou byl Kypr nucen ukončit činnost jedné z velkých komerčních bank a zabavit část nezajištěných úspor klientů v jiné bance.

Moody's uvedla, že Kypr výrazně snížil veřejné zadlužení oproti jeho vrcholu v roce 2020. Zařadil se tak mezi země s největším snížením míry zadlužení na světě. V roce 2020 byl poměr dluhu k hrubému domácímu produktu 113,6 procenta, loni činil 73 procent. Do roku 2027 by se měl dále snížit na 50 procent. Moody's také očekává, že ekonomika poroste v letech 2024 až 2028 v průměru o 3,2 procenta díky pokračujícímu růstu v sektorech jako informační a komunikační technologie, finance a pojišťovnictví.

Řada firem si na Kypru zřizuje své sídlo, zejména společnosti z Ukrajiny, Izraele a Blízkého východu. Hospodářský růst mají ve střednědobém horizontu podpořit také zahraniční investice do energetiky, vzdělávání stavebnictví, zdravotnictví a cestovního ruchu.

Mezi rizika ohrožující příznivý vývoj patří podle Moody's zrušení velkých investičních projektů, rostoucí platové náklady ve veřejném sektoru a tlaky na výdaje ve zdravotnictví, napsala agentura AP.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, protože ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.