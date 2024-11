Musk je nyní tak bohatý, že by mohl dvanáct let platit Čechům důchody

Jmění Elona Muska se v pátek po zavření burz vyhouplo na 347,8 miliardy dolarů (8,5 bilionu korun). Takovým jměním ještě nikdy v historii žádná osoba neoplývala, alespoň tedy v nominálním dolarovém vyjádření. Musk překonal i sám sebe z doby před třemi roky, kdy, v listopadu 2021, měl jmění až 340,4 miliardy dolarů. Reálně – v očištění o inflaci – tedy na rekordu není. Protože 340,4 miliardy odpovídá v nynějších cenách 386,6 miliardy.

Každopádně sázka na Donalda Trumpa se Muskovi neskonale vyplatila. Vždyť od okamžiku Trumpova zvolení před více než dvěma týdny Musk zbohatl o 57 miliard dolarů (1,4 bilionu korun), díky akciovému boomu, který od té doby nastala a týká se třeba i akcií Muskovy automobilky Tesla.

Pár miliard za hodinu

Od prezidentských voleb v USA tak Musk bohatne tempem 82 miliard korun denně. Na Trumpovu kampaň přitom přispěl částkou přes 170 milionů dolarů (4,1 miliardy korun). Náklady na kampaň se mu tak vrátily druhou hodinu po Trumpově zvolení a od té doby Musk už sedmnáct dní soustavně bohatne průměrným tempem 3,4 miliardy korun za hodinu.

Musk je v plusu dokonce, i když započteme sumu 44 miliard dolarů, kterou roku 2022 zaplatil za sociální síť Twitter, dnes X. To je dnes – po zohlednění inflace – necelých 47 miliard dolarů. Musk je tedy od dne voleb 10 miliard dolarů v plusu, odečteme-li celou kupní cenu Twitteru v dnešních cenách… Právě sociální síť X podle mnohých výrazně přispěla k Trumpovu volebnímu triumfu, neboť vyvažovala, ne-li převažovala vliv tradičních médií, jež měla mnohdy stranit Trumpově rivalce Kamale Harrisové.

Muskovo korunové jmění, 8,5 bilionu korun, odpovídá takřka čtyřnásobku výdajů českého státního rozpočtu v letošním roce. Musk by tak – čistě hypoteticky – mohl chod českého státu financovat zhruba čtyři roky. Po dobu až takřka dvanácti let by pak mohl ze svého platit veškeré důchody všem českým občanům.

