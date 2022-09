Konec zlatých časů. Místo nich přichází stagflace, ztracené dekády a růst chudoby, varuje hlavní ekonom Světové banky

K pandemickým problémům se přidávají negativní dopady války na Ukrajině. To způsobuje celosvětovou nejistotu. I proto Světová banka výrazně zhoršuje výhled globálního růstu i růstu v jednotlivých zemích. Lépe už bylo, varuje hlavní ekonom Světové banky Indermit Gill.

Nový hlavní ekonom Světové banky Indermit Gill se obává všeobecné stagflace v globální ekonomice, tedy období nízkého hospodářského růstu doprovázeného vysokou inflací. Válka na Ukrajině a její dopady výrazně změnily výhled globální ekonomiky a SB již snížila své prognózy pro tři čtvrtiny zemí.

„Před šesti měsíci jsme se opravdu obávali zpomalení oživení a velmi vysokých cen některých komodit, a nyní se domnívám, že se víc bojíme všeobecné stagflace, která vyvolává opravdu špatné vzpomínky na polovinu 70. let 20. století a ztracená desetiletí,“ řekl Gill novinářům. Gill se funkce hlavního ekonoma ujal 1. září, upozornila agentura Reuters.

Konec snižování chudoby

Současný svět je podle Gilla více polarizovaný. Stále více zemí se středními příjmy se dostává do problémů a mnoho zemí je zatíženo vysokými dluhy.

Současná situace podle něj zastavila zlaté časy snižování chudoby po celém světě. Toto období trvalo zhruba od roku 1990 do roku 2021. Nyní snižování chudoby klesá, dodal.

SB v květnu zhoršila prognózu globálního ekonomického růstu na letošní rok téměř o třetinu, na 2,9 procenta z lednových 4,1 procenta. Varovala, že ke škodám způsobeným pandemií nemoci covid-19 se přidala invaze ruských vojsk na Ukrajinu a že mnoho zemí teď čelí recesi. Dodala také, že pokud se naplní rizika poklesu, mohl by globální růst letos zpomalit na 2,1 procenta a příští rok na 1,5 procenta.

