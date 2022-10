Kdo prodal firmu loni, dostal nejlepší cenu. Příležitostí ubývá, tvrdí Mesenský z KPMG

Na trhu fúzí a akvizic bude opět rušno. Prodávající kvůli očekávané recesi nejspíš ale dostanou horší cenu. Na trh pak přijdou ve velkém také noví hráči, zejména family offices a private equity fondy, uvedl poradce M&A a partner KPMG Igor Mesenský na konferenci Investiční výhledy, kterou pořádala EMUN Investiční společnost.

Trh fúzí a akvizic tradičně patří k nejsledovanějším, protože dokáže dobře zrcadlit kondici ekonomiky. Když se daří a roste víra v budoucí zisky, roste i aktivita na M&A trhu. Z tohoto pohledu byl loňský rok v Česku rekordní díky postpandemickému oživení a podle partnera KPMG a jednoho z největších odborníků na trh fúzí a akvizic u nás Igora Mesenského se to přelilo i do prvního pololetí letošního roku.

A to navzdory ruské invazi na Ukrajinu a následné energetické krizi. „Povedlo se dotáhnout hned několik rozjetých transakcí, například Elco či Banka Creditas. Výrazný propad však sledujeme ve třetím kvartálu letošního roku, kdy se celosvětově M&A trh meziročně propadl o 54 procent, čímž se stal nejhorším kvartálem od druhého čtvrtletí roku 2020, kdy odstartovala pandemie covidu-19,“ uvedl Mesenský na konferenci Investiční výhledy, kterou pořádala EMUN Investiční společnost.

„Letos jsou nejatraktivnějšími sektory telekomunikace, průmyslová výrob a chemický průmysl, farmaceutický byznys, biotechnologie, ale také finanční služby,“ dodal Mesenský.

Cena energií sníží marže

Mesenský také připomněl, že aktuální energetická krize se negativně podepíše zejména na ziskovosti firem. A proto se budou snižovat také multiply, kterými se firmy naceňují. Ačkoli doposud k tomuto poklesu nedošlo, upozornil odborník na fúze a akvizice. „Bude tu však několik výjimek a budou to podobné firmy, o které je stále zájem. Budou to firmy, kterým se daří enormní růst nákladů na energie či další vstupy přenést na zákazníky. Opět to jsou zejména telekomunikace, ale také například výrobci kamen,“ dodal Mesenský.

U firem ve více konkurenčním prostředí, jejichž zákazníci jsou navíc citliví na cenu, mohou mít problém se zvyšováním cen a budou si muset sáhnout do marží. „Letošní rok, a zejména jeho první polovina, tak nejspíš představuje ideální příležitost na prodej firmy. Příští rok by pro prodávající nemusel již být tak pozitivní,“ domnívá se partner KPMG.

Vysoké sazby komplikují financování

Přesto příští rok je z pohledu fúzí a akvizic velkou neznámou. Podle průzkumu, který Mesenský představil na konferenci Investiční výhledy, totiž 47 procent CEO firem „má chuť“ v roce 2023 realizovat nějakou akvizici, a 38 procent šéfů firem dokonce chystají expanzi právě prostřednictvím M&A. Podle Mesenského to představuje výrazný nárůst nákupního apetitu oproti počátku roku 2022.

Navíc se do nákupu etablovaných firem ve větší míře chystají private equity fondy a family offices, které disponují velkým kapitálem. Naopak problémy mohou firmám způsobovat pokračující vysoké úrokové sazby, které jim komplikují financování.

