Nová válka na obzoru. Střet mezi Izraelem a Hizballáhem se blíží, tvrdí američtí zpravodajci

V nadcházejících několika týdnech by mohlo dojít k rozsáhlé vojenské konfrontaci mezi Izraelem a libanonským šíitským hnutím Hizballáh, pokud se nepodaří dojednat příměří v Pásmu Gazy. Podle serveru Politico to naznačují zpravodajské informace Spojených států.

Ozbrojené střety mezi Izraelem a Hizballáhem začaly loni, den po začátku války mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy, kterou 7. října podnítil teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na Izrael. V posledním týdnu však vzrostly obavy, že by letitý konflikt mezi Íránem podporovaným Hizballáhem a Izraelem mohl přerůst ve válku.

Představitelé USA se snaží obě strany přesvědčit ke snížení napětí, což by bylo výrazně jednodušší, pokud by v Pásmu Gazy platilo příměří, píše Politico. Dohoda o klidu zbraní je předmětem intenzivních jednání, avšak podle amerických činitelů není pravděpodobné, že na současný návrh v blízké budoucnosti přistoupí válčící strany, tedy Izrael a palestinské hnutí Hamás, které USA, EU a Izrael pokládají za teroristické. Podle dvou informovaných amerických zdrojů Izrael a Hizballáh mezitím vypracovaly bojové plány a snaží se získat další zbraně.

Izrael i Hizballáh veřejně uvedly, že neusilují o válku. Vysoce postavení představitelé administrativy amerického prezidenta Joea Bidena se však domnívají, že dojde k intenzivním bojům, navzdory snahám tomu zabránit. Podle dalšího nejmenovaného amerického zdroje je riziko tentokrát vyšší než v uplynulých týdnech.

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem by mohla USA dostat do situace, kdy budou pomáhat bránit Jeruzalém, a přiměla tak Bidenovu administrativu k hlubšímu zapojení do regionu, který se po léta snažila opustit, píše Politico. Zároveň by hrozila další humanitární krize vedle té v Pásmu Gazy.

Některé evropské země odhadují, že válka mezi Izraelem a Hizballáhem může propuknout v řádu dní. Mnohé z nich své občany vyzvaly, aby opustily Libanon. České ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách před cestami do Libanonu s ohledem na bezpečnostní situaci varuje a vyzývá občany, kteří tam jsou, aby zemi urychleně opustili.

Odhad USA je naproti tomu podle Politico konzervativnější, avšak americké ministerstvo zahraničí dnes v aktualizované výzvě uvedlo, že by Američané měli plánované návštěvy Libanonu „silně přehodnotit“.

Amerika pracuje na diplomatickém řešení

Mluvčí Národní bezpečností rady Bílého domu Adrienne Watsonová uvedla, že Bidenova administrativa pracuje na „diplomatickém řešení“, které by umožnilo Izraelcům a Libanoncům v pohraničí návrat domů. „Pokračujeme také ve snahách o dosažení dohody, která by vedla k trvalému ukončení války v Pásmu Gazy,“ uvedla. „Příměří a dohoda o rukojmích v Pásmu Gazy urychlí šanci na pokrok, včetně trvalého bezpečí a klidu podél severní hranice Izraele s Libanonem,“ dodala s tím, že je nyní na Hamásu, zda dohodu přijme.

Řada amerických představitelů, včetně zmocněnce pro Blízký východ, region navštívila v posledních dnech a snažila se obě strany přesvědčit, aby nevstupovaly do války. Vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy ve středu novinářům řekl, že šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh situaci vnímá tak, že „vše je spojené s Pásmem Gazy a dokud tam nedojde k příměří, nepřestane útočit na Izrael“.

Američtí představitelé sdělili serveru Politico, že zpravodajské informace naznačují, že válku by mohl spustit velký útok Izraele či Hizballáhu a že se pravděpodobně odehraje bez většího upozornění.

Izrael: Válku nechceme

Izraelský ministr obrany Joav Galant, který tento týden navštívil Washington, ve středu novinářům řekl, že Izrael „válku nechce“. „Cílem je přivést naše občany bezpečně domů. Dáváme přednost tomu, aby se tak stalo prostřednictvím ujednání, ale připravujeme se na všechny možné scénáře,“ dodal s odkazem na rukojmí zadržované v Pásmu Gazy.

Podle izraelského serveru Haarec američtí představitelé Galanta varovali, že izraelské pokusy o omezené pozemní manévry v jižním Libanonu by pravděpodobně vyústily v otevřenou válku s Hizballáhem, do které by se zapojil Írán. Varování podle Haarecu přišlo poté, co izraelští činitelé Američanům představili plány, jejichž cílem by bylo zahnat Hizballáh o několik kilometrů dále na sever, pryč od izraelské hranice.