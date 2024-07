Igor Rattaj: Byznysově je Česko Evropa. Slovensko spíš vesnice

Igor Rattaj dělí svůj čas i byznys mezi Česko, Slovensko a jejich sousední země. Vládce horských středisek, aquaparků a hlavní akcionář společnosti TMR je ve svých třiapadesáti letech již legendou česko-slovenského kapitalismu. Pro finanční skupinu J&T v Česku v devadesátých letech zakládal banku, je průkopníkem horského byznysu a s firmou Tatry Mountain Resorts ovládá středisko ve Špindlerově Mlýně, které je centrem české byznysové elity. Krom byznysových aktivit je zapáleným filmovým i divadelním hercem. „Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země,“ říká miliardář v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB 4.

V horských střediscích nyní probíhá letní sezona, můžete se ještě ohlédnout za tou zimní, která tvoří významnou část vašeho byznysu na Slovensku, v Česku, Polsku a Rakousku. Jaká z vašeho pohledu byla?

Nejhorší to bylo ve střediscích, kterým chybí nadmořská výška. V těch položených vysoko to bylo skvělé. TMR má několik areálů položených od 500 metrů do 2200. Tak to bylo různé. Z pohledu investora ale byla sezona velice dobrá.

Slovenská a Rakouská střediska mírně překročila plán, Špindl zůstal jemně pod plánem a Polsko dopadlo hrozně. Když to sečteme, tak jsme na plánu, který byl ale vyšší než loni a loňský rok přitom byl nejlepší v historii TMR. Z pohledu lyžaře ale byla uplynulá sezona hrozná. Občas to bylo lyžování na vodě a zoufalství. Je mi to líto, ale s počasím se nedá nic dělat.

Byla pro lyžaře v tomto případě možná nějaká alternativní možnost zábavy?

Kde to jde, tam jsme to dělali. V Jasné máme aquapark blízko. Když pršelo, tak to byla hojně využívaná příležitost. V podstatě jsme mohli jako jediní dát lyžařům nějakou satisfakci za rozmoklý sníh. Proto klienti pobyty nestornovali a přijeli. I tak jsme ale sezonu Špindlu a v Tatrách zkrátili. Na rakouských ledovcích bylo lyžování úžasné i na jaře. Klientelu v našich alpských střediscích tvoří zejména Češi, Slováci a Poláci.

Češi a Slováci mají Alpy stále více v oblibě. Jak je přijímají Rakušané?

Česko, Slovensko a Polsko jsou aktuálně velice zajímavými trhy pro Alpy. Před patnácti dvaceti lety tam o lyžaře a turisty z bývalého Ostbloku nestáli. Říkali, že nemají peníze, kradou a neutrácejí. To se nyní výrazně změnilo. Rakousko sice dál žije z německých turistů, ale jejich počet už neroste. Čechů, Slováků, Poláků, Rumunů a návštěvníků z Pobaltí, ale v Alpách stále přibývá a více utrácejí. Lidé v těchto zemích bohatnou a stali se pro Rakušany velmi atraktivní a přes Gopass prodáváme jejich permanentky.

Nabídka sportovního vyžití se v posledních letech výrazně rozšiřuje. Vznikají nové druhy aktivní zábavy. Věnujete se sám některému z těchto trendů?

Já už jsem na to starej, jsem rád, že si zalyžuju. Vyzkoušel jsem si létání v našem větrném tunelu v pražských Letňanech. Tam chodí trénovat parašutisté. Když netrénujete tuto disciplínu a přijdete jen na zkoušku, tak vás pak bolí svaly, o kterých jste před tím ani nevěděli. Zkoušel jsem i kiting. Velkou popularitu získává padel tenis, tedy hybrid mezi tenisem a squashem, který přišel za Španělska a není tak náročný na klouby a rychlost. To jsem také zkoušel. Na Slovensku je tento sport na vzestupu a jeho velkým propagátorem je Patrik Tkáč, který staví už asi desátý kurt.

Jak se podle vás vyvinula česká a slovenská společnost od divokých devadesátých let?

V Česku a na Slovensku je vývoj velmi podobný. Společný cesta se nezapře. Nejdříve to ovládaly různé mafie napojené na politiky. Poté se rodily nové zákony a transformovala policie. Demokracie se nedá vytvořit okamžitě, ale je třeba k ní dospět, a to trvá minimálně dvě generace. I tak ale budou viditelné nějaké návyky a zvyky z minulosti. Ještě pět generací budou všichni trenéři fotbalu, nebo hokeje. Vývoj Česka a Slovenska postupuje ve stejné trajektorii. Jen jednou je v zavádění nových věcí ve předu Česko a jindy Slovensko.

Například?

Když byl v čele Česka Babiš se svým populismem, tak na Slovensku byla relativně slušná vláda. Nyní se to zase obrátilo. Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země. Z byznysového pohledu je Česko Evropa a Slovensko vesnice.

Jak se to konkrétně projevuje?

V Praze cítíte vliv zahraničního kapitálu a byznys se tu chová světově. Platí v něm jasná evropské pravidla. Do Bratislavy občas nějaký zahraniční byznys zavítá, ale investičních příležitostí je na Slovensku výrazně méně, není investiční štikou. Velmi světlé období bylo za vlády Mikuláše Dzurindy, která zavedla dobré daňové zákony. Na druhou stranu má Slovensko obrovský problém s aplikací evropských směrnic. V Česku se to v byznysových normách daří výrazně lépe. Když dobrou myšlenku špatně napíšete a aplikujete do zákona, tak celý smysl směrnice úplně zabijete. Na Slovensku je všechno přísnější, ale to neznamená, že se bude méně krást.

Igor Rattaj

Finančník z okruhu J&T a majoritní akcionář společnosti Tatry Mountain Resorts, největšího vlastníka a provozovatele lyžařských areálů ve střední Evropě. Vedle toho má řadu investic ve fintechu, zábavním průmyslu a účastní se několika developerských projektů. Zároveň se objevuje stále častěji v českých i slovenských filmech.

