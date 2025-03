Začínají platit americká cla na ocel a hliník. EU chystá odvetu

Ve Spojených státech začalo platit 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku, informují agentury. Evropská unie v reakci na to od příštího měsíce zavede protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard korun), píše Reuters s odvoláním na prohlášení Evropské komise.

Ve Spojených státech ve středu ráno evropského času začalo platit 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku. O jeho navýšení rozhodl dříve americký prezident Donald Trump, který vyloučil výjimky.

O den dříve republikánský prezident také zrušil plán na zdvojnásobení cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady na 50 procent. Pro Kanadu tak platí také 25procentní clo.

Trump plánem na zvýšení cla vůči svému severnímu sousedovi reagoval na pondělní rozhodnutí vlády kanadské provincie Ontario zavést 25procentní přirážku k ceně elektřiny vyvážené do Spojených států. Premiér Ontaria Doug Ford ale v úterý oznámil pozastavení této přirážky. Učinil tak po rozhovoru s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem.

Mluvčí Bílého domu později podle agentury Reuters uvedl, že ode dneška vstoupí v platnost původně plánované 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku ze všech zemí. Trump oznámil zavedení tohoto cla v únoru. Opatření podle jeho administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu, uvedla dříve agentura Reuters.

Prezident v jednu chvíli připustil, že zváží výjimku pro Austrálii s ohledem na roční obchodní přebytek USA s touto zemí. Nakonec tak ale neučinil. Australský premiér Antony Albanese podle agentury Reuters označil Trumpovo rozhodnutí za neopodstatněné, ale přesto reagoval sdělením, že Canberra reciproční cla na USA nezavede. Zrcadlová reakce by podle něj pouze zvýšila ceny pro australské spotřebitele a podnítila inflaci.

EU zavede odvetná opatření

Evropská komise následně podle Reuters uvedla, že k 1. dubnu ukončí současné pozastavení cel na americké produkty a do poloviny téhož měsíce předloží nový balík protiopatření vůči americkému zboží.

„To odpovídá ekonomickému rozsahu amerických cel. Naše protiopatření budou zavedena ve dvou krocích,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž první krok přijde 1. dubna a 13. dubna pak další.

„Jsme připraveni vést smysluplný dialog. Pověřila jsem eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, aby obnovil jednání s cílem nalézt lepší řešení se Spojenými státy,“ dodla von der Leyenová.

Šefčovič před několika dny řekl, že americká administrativa se nesnaží zapojit do jednání s Evropskou unií o odvracení cel.

Podle nejnovějších údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent. U sekundárního hliníku, který pochází z recyklovaného materiálu, je toto číslo ještě vyšší. Ekonomové očekávají, že vyšší dovozní náklady zvýší výrobní náklady mnoha amerických průmyslových podniků. Zákazníkům tak hrozí zvýšení cen a pokles konkurenceschopnosti amerických firem v zahraničí.

