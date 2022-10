Jen pětina Čechů si při inflaci řekne o zvýšení platu. Je to výrazně pod evropským průměrem

V nejbližších měsících se chystá říct si o přidání platu 19 procent Čechů. To je nejméně v Evropě a výrazně za světovým průměrem, který činí 35 procent. Vyplývá to z průzkumů celosvětové zaměstnanosti poradenské firmy PwC, kterého se zúčastnilo 52 195 pracovníků ve 44 zemích. V ČR byla dotázána přibližně tisícovka respondentů.

„Hlavním důvodem mohou být obavy z budoucnosti. Česká ekonomika se mění, vznikají celé nové obory, jiné se automatizují a potřebují tak méně lidí. A právě v konzervativním prostředí velkých průmyslových firem může převládat obava ze ztráty zaměstnání. Zároveň mají v ČR velmi silnou pozici odbory, které pomáhají vyšší mzdy vyjednat za zaměstnance,“ uvedla expertka na řízení lidských zdrojů PwC Andrea Linhartová Palánová.

Nejčastěji si chtějí říct o navýšení tzv. mileniálové, tedy lidé ve věku 26 až 41 let. Mezi nimi si chce o přidání říct 27 procent Čechů. I to je ale výrazně za světovým průměrem. Ve světě si v této věkové skupině chce říct o vyšší mzdu 41 procent lidí.

V tomto směru je vidět výrazný generační rozdíl, mladší ani starší kolegové si o více peněz říkat nebudou. Nejvíce je se svou mzdou spokojena generace lidí od 42 do 57 let, kde chce dostat přidáno 14 procent lidí. Celosvětový průměr je opět více než dvojnásobný. „Lidé po čtyřicítce už si zpravidla vybudovali slušnou pracovní pozici a s ní spojený vyšší plat,” dodala Linhartová Palánová.

Ze všech sledovaných zemí chce méně lidí přidat pouze v Japonsku a Jižní Koreji. „Může to být samozřejmě dobrá zpráva v boji s inflací. Soukromý sektor se nebude podílet na roztáčení inflační spirály. Pokud ale především ceny energií budou nadále tlačit na růst inflace, může část zaměstnanců svůj záměr přehodnotit,“ upozornila Linhartová Palánová. Naopak nejvíce se na přidání chystají Indové, Číňané nebo obyvatelé USA. V Evropě jsou nad celosvětovým průměrem Rumuni a Poláci.

Češi jsou přitom spokojeni i se svým pracovním zařazením a neplánují zásadní kariérní růst. Pouze 11 procent českých zaměstnanců si chce v blízké době říct o povýšení. To je dokonce nejméně ze všech sledovaných zemí, celosvětový průměr činí 30 procent. I v tomto směru ve světě vedou Indové, kde chce vyšší pracovní pozici 59 procent lidí, a Číňané (42 procent). Nad světovým třicetiprocentním průměrem jsou ještě Turci, Rumuni a obyvatelé USA. Na opačném pólu jsou nejblíže Čechům Korejci (15 procent) a Japonci (16 procent).

