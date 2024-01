Šéfové firem: Inflace letos klesne, ale nijak dramaticky

Šéfové českých firem hledí do roku 2024 s mírným optimismem. Věří v pokles inflace, ale nikterak dramatický. Více než polovina firem počítá s růstem cen svých produktů i služeb, ukazuje průzkum PwC.

Přestože obavy šéfů českých firem z inflace za poslední rok výrazně klesly, stále téměř 43 procent z nich ji letos očekává mezi šesti a deseti procenty. Více než polovina firem i pro letošek počítá s růstem cen svých produktů a služeb, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti PwC mezi 188 generálními řediteli firem v Česku.

Česká národní banka věří v pokles inflace, na posledním měnovém zasedání na konci loňského roku snížila sazby o čtvrt procentního bodu. K poklesu sazeb došlo poté, co byly sazby téměř rok a půl stabilní. Aktuální prognóza centrální banky počítá s celkovou inflací za letošní rok 2,6 procenta.

Devět z deseti generálních ředitelů českých firem předpokládá, že inflace v letošním roce bude mezi třemi a deseti procenty. Polovina očekává inflaci mezi třemi až pěti procenty.

„Obavy z inflace nadále u šéfů firem přetrvávají, byť jsou výrazně menší než na začátku loňského roku. Přesto však jen jedno procento ředitelů věří, že se letošní inflace přiblíží k dvouprocentnímu inflačnímu cíli centrální banky,“ uvedl Daniel Janeček z týmu strategického poradenství PwC ČR.

Výsledky průzkumu PwC CEO Survey přitom podle něj dlouhodobě ukazují, že generální ředitelé umějí hrozby pro své podnikání dobře odhadnout. Například v loňském roce polovina šéfů věřila v inflaci mezi šesti až deseti procenty, což se nakonec vyplnilo. I proto lze očekávat, že návrat k inflačnímu cíli bude nadále pozvolný. A pokles úrokových sazeb by také nemusel být tak rychlý, jak by se zdálo ještě před nedávnem, dodal.

V loňském průzkumu nevěřil v dosažení dvouprocentního inflačního cíle ČNB ani jeden generální ředitel. Letos se již opatrný optimismus v některých firmách objevuje, jedno procento šéfů věří v inflaci v blízkosti inflačního cíle pod třemi procenty.

Další letošní růst cen produktů či služeb jejich společnosti letos očekává 57 procent šéfů, přes 15 procent ředitelů dokonce očekává nárůst cen o více než 15 procent. Na druhé straně se 29 procent firem se přiklání ke stabilním cenám a 13 procent dokonce počítá s poklesem cen. „Z hlediska inflace má zřejmě česká ekonomika pro tuto chvíli to nejhorší za sebou. Meziroční míra inflace bude postupně klesat a v letošním roce by neměla být zásadní brzdou české ekonomiky,“ uzavřel Janeček.

