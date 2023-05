AKTUALIZOVÁNO: Jedna z největších státních zakázek. Armáda nakoupí bojová vozidla za desítky miliard

Stát uzavřel jednu z největších zakázek v novodobé historii. Od Švédska nakoupí přes dvě stovky bojových vozidel za 60 miliard korun. Podíl českých firem na výrobě dosáhne podle smlouvy nejméně 40 procent, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Vláda schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Na tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká republika je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska.

Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit již nyní i dalších 36 strojů. Zástupce ministerstva obrany po rozhodnutí vlády podepsal příslušné smlouvy. Jde o největší armádní nákup v novodobé historii České republiky a o jednu z největších státních zakázek vůbec.

Dvě pětiny zakázky bude patřit českým firmám

Součástí tendru je pořízení také 29 dílenských vozidel nebo náhradních dílů. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky, v opačném případě budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude zapojení českého průmyslu ještě vyšší.

Po schválení zakázky vládou vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka podepsal příslušné smlouvy. Uzavřena byla dvoustranná mezivládní smlouva mezi Českou republikou a Švédskem zastoupeným švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty.

První vozy dorazí za čtyři roky

Zároveň byla podepsána trojstranná dohoda mezi českým ministerstvem obrany, agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds AB jako výrobcem vozidel. Předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

"Po těch dlouhých letech je dnešek pro těžkou brigádu velkým dnem, je před námi to, co mohlo být už dávno. První BVP by mohla přijet v roce 2026, do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla," řekla Černochová. Dnešní rozhodování vlády označila za možná nejdůležitější jednání kabinetu Petra Fialy z hlediska obrany v tomto volebním období.

Výrobce vozidel CV90 označil dnešní rozhodnutí české vlády pořídit 246 těchto strojů za vítězství pro český průmysl. České firmy z toho budou těžit desítky let, uvedl v reakci výkonný ředitel společnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.

"Jako devátý člen skupiny uživatelů CV90 bude mít Česká republika a její armáda prospěch z tohoto bojem prověřeného bojového vozidla pěchoty, které disponuje vynikající kombinací mobility, palebné síly, ochrany a potenciálu budoucího rozvoje," uvedl Gustafsson-Rask.

