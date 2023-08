Jan Holý ze SAB Finance: Koruna je v lepší kondici, než někteří říkají

Koruna se v posledních týdnech dostává pod palbu spekulantů. Podle viceprezidenta SAB Finance Jana Holého je na tom však mnohem lépe. Navíc Česká národní banka sice na jednu stranu ukončila i slovní intervence na podporu kurzu, ale zároveň trhy velmi době vědí, že má dostatečnou palebnou sílu při případných velkých výprodejích.

Japonská investiční banka Nomura znovu uvedla, že korunu mohou čekat velké problémy. Jak tuto situaci vnímáte?

Model Nomury počítá s veličinami, které se v čase výrazně měnily. Česká platební bilance vypadá letos úplně jinak než loni, kdy jsme měli kombinaci obrovských problémů v automotive, který neměl co vyvážet. Zároveň jsme museli nakoupit velké množství plynu v podstatě bez ohledu na cenu. Tento scénář se letos už neopakuje, přesto v modelu hraje určitě velkou roli.

Stejně tak se musíme dívat na vývoj schodku rozpočtu nebo oficiální ukončení intervenčního režimu, spuštěného v květnu 2022. Nemáme vyhráno, ale myslím si, že situace letos už není tak vážná, jak se dle modelu jeví. Přesto je třeba říct, že zejména vláda a ČNB před sebou mají hodně práce, protože inflační vlna není ani zdaleka pod kontrolou.

Dá se očekávat dramatický pokles kurzu koruny?

To záleží vždy na podmínkách nejen u nás, ale také v zahraničí. Skokové oslabení koruny úplně vyloučit nelze v případě, že by koruna čelila velmi složitým podmínkám, které trhy nemají momentálně promítnuté v pozicích. Snižování sazeb jako takové by ale nutně vést ke skokovému oslabení nemuselo. Spíše bych očekával, že se bude jednat o pozvolnější proces, do kterého ale bude intenzivně promlouvat i kondice globální a české ekonomiky a síla domácího exportu.

Stále platí, že skokové pohyby na trhu se objevují hlavně v okamžiku, kdy trhy promítají nové a překvapivé zprávy do kurzů. Pokud má trh čas se připravit, pohyby nejsou tak razantní. Nezapomínejme, že ČNB se i nadále zavazuje dramatickým výkyvům kurzu bránit, i když ukončila intervenční režim okolo hladiny 24,70 CZK/EUR.

ČNB ostatně ve své makroekonomické prognóze počítá s kurzem 24,70 pro rok 2024 a o desetník silnější v roce 2025. Je to podle vás realistické?

Průměr se kolem této hodnoty pohybovat může, odhad je v souladu se základným scénářem mnoha investorů. Příští rok bude volatilní hlavně kvůli snižování sazeb a oživení ekonomiky. Průměrná hodnota je ale zrádná – můžeme být půl období výrazně nad ní a půl období výrazně pod ní a vyjde nám střed, který na trhu byl jen párkrát a na chvilku. Ale já potřebuji jistotu kurzu. V dnešní době je nebezpečné spoléhat na to, že bude kurz výhodný zrovna ve chvíli, kdy budu potřebovat měnit.

Navíc je třeba zdůraznit, že kurz je v tomto případě vstupem do modelu, který počítá sazby a není tedy cílem, ke kterému by ČNB směřovala. Prognóza se navíc vyvíjí, takže v delším horizontu bude určitě jiný než v současné prognóze. Z mého pohledu by však koruna mohla být, vzhledem k tomu, jakou odolnost vykazuje domácí ekonomika, o něco silnější, než jak ji vidí prognóza.

Má pro velké firmy smysl se již zajišťovat? Jaké jsou nyní podmínky?

Zajišťování je primárně třeba vnímat jako prostředek k zajištění rizika a pokud je prováděno soustavně, je na ně vhodný čas vždy, protože funguje jako nástroj k vyhlazování mého směnného kurzu – pokud jde trh se mnou, ředím svoji průměrnou pozici lepšími kurzy, naopak pokud jde proti mně, mírní mi předchozí zajištění tempo zhoršení kurzu.

Oslabení koruny do jisté míry kompenzuje zúžení úrokového diferenciálu. Pro exportéry tak zlepšuje cenu. Stále zajímavější je ale i pro importní firmy, kterým umožňuje výhodné zajištění na delší období. To například v minulém roce nedávalo úplně smysl. Navzdory oslabení z dlouhodobě rekordních hodnot zůstává koruna silnější, než jsme byli zvyklí. Exportéři vidí dále do budoucnosti a jim nahrává fakt, že na delších fixacích zůstávají ceny atraktivní. Naopak importérům zúžení diferenciálu výrazně snížilo ceny zajištění, a proto je nyní jejich zajišťování častější. Nezajišťovat alespoň poměrnou část objemu považuji za vyloženě nerozumné.

Cítíte už rostoucí poptávku po hedgingu?

Firmy hedging vnímají hlavně jako získání jistoty. Pokud firma je schopná vidět na svoje cizoměnové příjmy a výdaje v budoucnu, je v jejím zájmu se chránit před výkyvem trhu. Žijeme v době, kde je jen málo jistot a hedging může jedno z rizik výrazně zredukovat. Jednu věc tak můžu pustit z hlavy a soustředit se na svoje podnikání, které je pro mne to nejdůležitější. Trh se zajištěním je navíc velmi flexibilní a umožňuje najít v podstatě každému, kdo o to má zájem, vhodné řešení. Když se podíváme na poměr spotových transakcí versus hedgingových, ať už u nás, nebo napříč českým trhem, vidíme jasný nárůst. Rozhodně to souvisí s větší dostupností i pro střední a menší podniky a věřím, že také s erudovaností účastníků trhu.

Česká národní banka s kurzem koruny pracovala v posledním roce hodně aktivně, aby jím pomohla srazit inflační tlaky. Jak jste tuto aktivitu vnímal?

Inflační šok, který jsme zažili, byl výrazný. Podle mého názoru nebylo možné ho zvládnout pomocí jediného nástroje a bez šrámů. Nepovedlo se to v podstatě nikomu a způsobené škody rostly s tím, čím blíže byly státy k válce. ČNB silnou korunou pomohla k redukci nárůstu cen komodit, a to určitě přispělo k menšímu nárůstu cen energií.

Pokud bychom zažili podobné oslabení měny, jako například sousední Polsko, jehož centrální banka neměla tak velké devizové rezervy (v poměru k velikosti ekonomiky), energie by zdražily ještě více. Práce s kurzem tak určitě pomohla, ale nemyslím si, že by bylo v silách ČNB inflační šok vyhladit úplně. Pokud se podíváte kolem nás, ostatní státy také nemají zdaleka inflaci pod kontrolou.

A v celkovém pohledu to fungovalo?

Přijde mi, že nezvyšování sazeb rok, byl hodně velký vabank, který však ČNB celkem vyšel. Letos stačili slovní intervence a ujišťování o připravenosti zasáhnout. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Pořád je však na celkové hodnocení brzy. Inflace není na cíli ČNB.

A jak jsou na tom nyní devizové rezervy ČNB?

Devizové rezervy, přestože byly loni použité, neklesly nijak dramaticky a dá se říci, že jejich využití zvýšilo kredibilitu ČNB na trhu, neboť jsou si trhy velmi dobře vědomy toho, že ČNB je ochotná vstoupit na trhy dostatečně razantně, aby ji braly vážně. Z tohoto pohledu je ČNB silnou institucí, která hraje velkou roli a dá se očekávat, že ji bude hrát i nadále v případě, že by koruna měla čelit velkým výprodejům. ČNB má nepochybně sílu je korigovat.

Jan Holý

Ve společnosti SAB Finance je od roku 2013, pozici viceprezidenta zastává od ledna 2021. Ve firmě zahájil svou kariéru na pozici manažera devizových obchodů, následně pracoval jako regionální ředitel. Do prosince 2020 byl obchodním ředitelem českého největšího nebankovního obchodníka na trhu devizových obchodů pro firemní klientelu. Před příchodem do SAB Finance působil na pozici manažera pro významné zákazníky společnosti Office Depot.

