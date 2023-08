Horská: Výkonnost české ekonomiky jako jediná v EU nedosáhla předcovidových úrovní

Česká republika jako jediná země EU ještě ve výkonnosti ekonomiky nedosáhla předcovidových úrovní. Na českém exportním fóru, které v Praze pořádá Asociace exportérů, to řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Česko podle ní hledá nový model růstu - mělo by řešit především situaci na trhu práce, zajistit cenovou stabilitu a zkrotit veřejné finance.

Evropská ekonomika má to nejhorší za sebou, její oživení ale bude křehké a pomalé, uvedla Horská. Připomněla horší výkon německé ekonomiky, která jako jediná v eurozóně bude letos zřejmě v recesi. Problémy německé ekonomiky mají podle ní stejné příznaky jako v ČR, tedy přebujelou byrokracii, dluhy vůči dopravní a energetické infrastruktuře, nízký objem investic do vědy a výzkumu, vysoké ceny energií či velký podíl automobilového průmyslu, který je cyklický.

Výkonností ekonomiky se rozumí, vše co se vyrobí za určité období na určitém území. Pro vyjadřování výkonnosti se užívá několik ukazatelů, především hrubý domácí produkt (HDP).

Pozitivní zprávou pro české exportéry je to, že česká koruna přestala posilovat, uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. V horizontu následujících měsíců je podle něj pravděpodobnější scénář dalšího oslabení koruny. Mezi důvody patří například očekávaný avizovaný pokles úrokových sazeb České národní banky, zatímco Evropská centrální banka by sazby mohla spíše ještě zvýšit, dodal.

