Banky lákají nové klienty na tisícikorunové odměny

Hned několik bank v Česku vás letos na podzim finančně odmění, pokud splníte jejich podmínky. Nabízejí odměny ve výši až několika tisícikorun. Někde je nabídka zaměřená jen na zbrusu nové klienty, jinde zase musíte být nejen klienty banky, ale i být dostatečně aktivní, abyste na bonus dosáhli. Podívejte se, jaké jsou nyní možnosti, jak si jde trochu přilepšit za to, že si vyzkoušíte služby nové banky.

Nejsnadněji dostupné finanční lákadlo ve výši až tři tisíce korun nyní nabízí Raiffeisenbank. Za určitých podmínek můžete získat hotovostní bonus také ve všech bankách velké trojky, tedy v Komerční bance, ČSOB i České spořitelně. Poněkud pozoruhodnou akci pak má Air Bank, kde ale musíte mít štěstí, abyste na losovaný milion korun dosáhli.

Pětistovku od Raiffeisenbank měsíčně na půl roku

Raiffeisenbank slibuje novým klientům pět set korun měsíčně po dobu šesti měsíců a navazuje tím de facto na obdobnou akci, která v bance běžela v prvním letošním čtvrtletí. Ti, kdo se ale účastnili akce „6x500 korun na běžný účet“ začátkem roku, novou až třítisícikorunovou odměnu v bance už získat nemohou. Na tu dosáhnete jen pokud v bance nemáte žádný běžný účet ani jste jej v minulých 6 měsících neměli. Pro získání odměny si musíte zde sjednat nový běžný účet, a to kdykoliv v období od 26. srpna do 30. listopadu a k tomu splnit podmínky aktivního využívání platební karty od Raiffeisenbank. Podle podmínek banky to znamená, že musíte od dalšího měsíce po založení účtu pak každý měsíc alespoň 10krát zaplatit platební kartou této banky, a nejen v kamenných prodejnách, ale i v e-shopech. Musíte si k tomu ovšem ohlídat, aby platba byla zaúčtována ještě v daném měsíci. Pak od banky dostanete do poloviny dalšího měsíce na účet pět set korun jako odměnu.

Dvoutisícikoruna od Komerční banky

Podobně motivovanou akci na nové klienty, respektive plnoleté klienty, kteří od 19. srpna 2023 neměli v bance žádný bankovní produkt, má letos na podzim také Komerční banka. Stačí si do konce října stáhnout její novou mobilní aplikaci KB+ z Google nebo Apple obchodu do svého mobilu a sjednat si v ní jeden ze čtyř tarifů k běžnému účtu. Podle informací na webu banky je možné si zvolit nejen placené tarify Standard, Komfort a Exklusive, ale také tarif Start, který je zdarma. Poslední podmínkou Komerční banky pro získání odměny ve výši 2000 korun pak je, abyste do dvou měsíců od sjednání účtu minimálně dvakrát kdekoliv, tedy v obchodě i v na internetu, zaplatili kartou.

Pětistovku měsíčně a pojištění od ČSOB

Bonus ve výši třikrát pět set korun měsíčně můžete jako nový a aktivní klient dostat také v ČSOB. Pro získání odměny si musíte v této bance do 30. září sjednat běžný účet Plus konto a alespoň tři měsíce po sobě vždy pětkrát měsíčně zaplatit i v obchodě či na internetu kartou. Jako další bonus ve výši 135 korun můžete k tomu mít i základní pojištění ztráty a krádeže platební karty na celý rok, pokud si jej aktivujete v mobilní aplikaci ČSOB Smart.

Na odměnu 1500 korun dosáhnou také noví klienti z řad seniorů nad 65 let, kteří k tomu dostanou ještě několik dalších speciálních služeb navíc a vedení účtu zdarma. Musí si jen telefonicky nebo online sjednat účet, na který si v následujících 3 měsících nechají posílat svůj důchod. Za to pak dostanou tisícikorunu a další pětistovku mohou dostat za to, když do konce dalšího měsíce od sjednání účtu alespoň pětkrát zaplatí kartou od ČSOB. Také senioři si mohou v mobilní aplikaci zdarma aktivovat základní variantu pojištění ztráty nebo krádeže karty. Další netradiční službou přímo pro seniory je donáška hotovosti jednou měsíčně zdarma až do výše 20 tisíc korun, aby pro vyšší obnosy nemuseli k bankomatu, kde by si je mohli vyhlédnout podvodníci. Senioři u této banky mají například zdarma i vybrané platební příkazy a výběry z bankomatů banky.

Tisícikorunové odměny za doporučení u České spořitelny

Finanční odměnu slibuje nakonec i Česká spořitelna, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty. Má to ale háček, protože jde o doporučení nového klienta, kdy obě strany, doporučující i doporučený klient, musí splnit podmínky akce. Stávající klient banky musí být jednak starší 15 let, mít u České spořitelny osobní účet v českých korunách a využívat mobilní bankovnictví George. A právě z něj musí také vygenerovat odkaz pro své přátelé či známé. Ti pak zase musí na daném odkazu vyplnit své telefonní číslo a stáhnout si k tomu z oficiálního obchodu i mobilní aplikaci George. V aplikaci si potom musí jako noví klienti založit do jednoho měsíce účet a následně v každém z dalších tří měsíců je třeba alespoň čtyřikrát z tohoto účtu zaplatit i kartou. Pokud toto vše nový klient splní, dostane od banky bonus 400 korun za každý měsíc, kdy splní uvedené podmínky, celkem to tak může být až 1200 korun.

Odměnu za doporučení mohou stávající klienti získat až za pět nových klientů, kteří splní všechny podmínky, sami si ale musí v bance po celou dobu ponechat svůj účet. Celkem mohou klienti České spořitelny za doporučení získat 3krát 400 korun za jednoho dalšího klienta, tedy až 2000 korun za všech pět doporučení v jednom měsíci.

Štěstí za milion korun v Air Bank

Pokud jste klientem Air Bank a budete dostatečně aktivní, máte při velké trošce štěstí šanci získat i milionovou odměnu. Musíte mít jen v bance sjednaný běžný účet, na který vám měsíčně přijde alespoň 25 tisíc korun, být aktivním klientem, být plnoletí a mít štěstí při losování. Každý měsíc totiž od října až do ledna v Air Bank vylosují jednoho z aktivních klientů, aby mu dali odměnu milion korun. Banka chce prý takto podporovat klienty v chytrém hospodaření a ve využívání služeb a nástrojů banky.

Klienti Air Bank také stále mohou získat tři sta korun měsíčně pokud jsou současně i klienty operátora O2 a jeho faktury za telekomunikace platí z účtu Air Bank.

