Trump poškozuje dolar, přehání to s kryptem, varuje Elliot

Lidé se na trzích chovají jak v horečce. Má to epicentrum v Bílém domě, varoval klienty legendární hedgeový fond Elliot, jehož majitel podporoval Trumpa. Bublina může chaoticky prasknout.

Na Donalda Trumpa a spol. se snesla kritika z nečekané strany. Hedgeový fond Elliot, který vlastní dlouholetý sponzor konzervativců Paul Singer, varoval v dopise své investory před situací na trhu, uvedl Financial Times. Připomíná prý horečku.

Především podpora kryptoměn ze strany Trumpovy administrativy pomáhá živit spekulativní mánii, která by mohla způsobit chaos, až ceny klesnou, varoval fond Elliott Management.

Společnost, která spravuje 70 miliard dolarů a je považována za obávaného aktivistického investora, kritizovala nadšení americké vlády pro kryptoměny, jejichž ceny prudce vzrostly, ale podle fondu „nemají žádnou skutečnou hodnotu“. Fond také varoval před politikou, která podporuje kryptoměny, a naopak podráží systém amerického dolaru.

Chaos, co svět neviděl

Trh, jako je teď, svět ještě neviděl, napsal Elliott s tím, že spekulativní horečka ovládla finanční trhy. Příkladem je boom umělé inteligence a vysoké valuace akciových trhů. To je podle fondu signál, že se investoři chovají jako sázkaři na sportovní zápasy.

„Krypto je epicentrem této spekulativní vlny nejen kvůli své velikosti, ale také kvůli domnělé blízkosti k Bílému domu," uvedl fond.

Podle Elliottu hrozí nevyhnutelné prasknutí kryptoměnové bubliny. „To může způsobit chaos způsobem, který si zatím nedokážeme představit,“ citoval deník ostré varování fondu.

Pro Trumpa může být kritika bolestivá. Nepřichází totiž z demokratického tábora či progresivistických pozic, ale od dlouholetého sponozora republikánů. V posledních volbách věnoval Singer táboru konzervativců 56 milionů dolarů a pět milionů přímo hnutí MAGA.

Trump už od kampaně hlasitě podporuje kryptoměny a sám úspěšnou kryptoměnu vydal. Elliot varoval, že dolar těží z obrovské výhody coby světové rezervní měny. Jakékoho snahy oslabovat roli dolaru, třeba v podobě upřednostňování kryptoměn, jsou podle něj velmi nebezpečné.

