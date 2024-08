Jak zbohatnout na skomírajících trzích? Nečekejte, až bouře pomine a naučte se tancovat v dešti

Poslední dny se nesou v znamení zvýšené nervozity na finančních trzích. Většina z nich je od začátku měsíce v červených číslech, a v posledních dnech se propad ještě zintenzivnil. Jak na takovou „bouři“ reagovat? Často je nejlepší nedělat nic. Snaha využít prudkých výkyvů a trefit maxima k prodeji nebo minima k nákupu většinou nedopadnou.

Aktivním investorům se ale nabízí spousta jiných možností. Není nutné čekat až bouře odezní. Lze investovat i bez toho, aby směrování trhu bylo pro úspěch zásadní. Většina z těchto technik nabízí daleko větší šance na úspěch jako časování trhu.

Value investing aneb hledání klenotů

Propady na trhu můžou sloužit jako dobrá příležitost nakoupit kvalitní akcie „se slevou“. Pro běžné investory, kteří nemají přístup k složitějším investičním nástrojům, je to jediná možnost, jak na padajícím trhu profitovat. K rozeznání klenotů mezi bezcennými kameny je ale potřeba mít cvičené oko. Čím podrobnější znalost vybrané společnosti lovec klenotů má, tím větší je šance, že dokáže výprodeje správně využít. Zkušení value investoři ty „své“ společnosti sledují celá léta.

Krátké pozice

Na směrování celého trhu nebo jednotlivých akcií lze sázet také směrem dolů pomocí tzv. krátkých pozic. Jedná se ale o technicky náročnou a riskantní disciplínu. Investor prodá cenný papír který nevlastní, ale propůjčí si ho za poplatek od jiného účastníka trhu. Jestli mu sázka vyjde, koupí daný cenný papír později za nižší cenu zpět a vrátí. Jde ale do velkého rizika v případě, že sázka nevyjde, a proto regulátor běžným investorům přístup ke krátkým pozicím zamezuje.

Deriváty

Svět derivátu je samostatnou fascinující dimenzí. Od takzvaných lineárních, jako jsou futures, které kopírují běžné cenné papíry a indexy jedna k jedné, až po nelineární nástroje, jako jsou opce. Různé kombinace - některé vzletných názvů jako butterfly nebo iron condor - umožňují téměř neomezené spektrum výnosových profilů. Komplikovanější strategie ale vyžadují vysokou míru obezřetnosti, znalostí a zkušeností. V jednodušší formě můžou deriváty využívat také manažeři běžně dostupných fondů, například k zajištění měnového rizika.

Relative value

Ten, kdo má možnost využívat krátké pozice, nebo má přístup k finančním derivátům, může se pokusit lovit klenoty trochu jinak. Relative value je ve světě hedge fondů oblíbenou strategií. Je to totiž způsob investováni do každého počasí, agnostický k směrování trhu. Cílem je využít rozdílů ocenění dvou cenných papírů mezi sebou. Může se jednat o akcie společností stejného sektoru. Nebo třeba o měny dvou státu, které jsou nějakým způsobem propojeny. V takovém případě se vliv směrování trhu jako celku mezi dlouhou a krátkou pozicí vynuluje. Co zůstane je zisk nebo ztráta z pohybu ceny jedné strany obchodu vůči druhé.

Sázky na volatilitu

Pro fajnšmekry se nabízí ještě práce s deriváty na různé teoretické hodnoty, které napřímo obchodovat nelze. Oblíbené jsou opce a futures na akciovou volatilitu. Neznámější je index VIX, ukazatel očekávané volatility na americkém akciovém trhu, známý jako index strachu.

Kombinací různých nástrojů dokážou experti vyskládat sázky na směr, výší nebo „tvar“ volatility přes různé dimenze. To už je ale opravdu vyšší dívčí. Třeba zrovna začátkem tohoto týdne se rychlým hráčům na trhu nabídla ojedinělá příležitost, kdy index VIX v průběhu několika hodin zaznamenal téměř 200procentní nárůst a během chvilky se propadl o polovinu. Pro běžného investora je podobný pohyb téměř nepostřehnutelný.

Investování by mělo vždy být dlouhodobou záležitostí, a hlavním faktorem úspěchu je především disciplína a trpělivost. Krátkodobé propady je často potřeba jednoduše „vysedět“ a hledět na vzdálenější horizont. Po cestě k horizontu ale dokážou někteří aktivní správcové fondů s pomocí výše uvedených alternativ propady trhu zmírnit nebo na nich dokonce profitovat. V časech stresu je proto aktivní správa investičního portfolia největším přínosem.