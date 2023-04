ING porušila zákon o praní špinavých peněz. ČNB ji udělila pětimilionovou pokutu

Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty upozornil deník E15.

Reklama

Podle rozhodnutí ČNB, které minulý týden nabylo právní moci, se ING Bank dopustila pochybení v roce 2021. Banka neuplatňovala odpovídající strategie pro identifikaci klienta a osob oprávněných disponovat s jeho majetkem ani řádně nezjišťovala vlastnickou strukturu klientů. Pochybení ČNB odhalila i při postupech při řízení rizik souvisejících s mezinárodními transakcemi a při periodické kontrole klientů.

Deník E15 uvádí, že udělení podobné sankce je neobvyklé. Banky podle odborníků, které deník oslovil, zpravidla mají vysoký standard dodržování zákona proti praní špinavých peněz a mají i propracované technologické nástroje pro ověřování transakcí.

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Kvóty nejsou fér. Lidé mají dostávat příležitost podle svých schopností Money Na pražské konferenci o diverzitě pořádané byznysovým portálem newstream.cz zazněly příběhy o nerovných příležitostech ve firmách i o nedostatečné odvaze žen usilovat o stejné platy, jako mají muži. Část velkých firem se nicméně už snaží tuto situaci měnit a vytváří prostředí, kde záleží na výkonu a schopnostech, nikoliv na tom, jak kdo vypadá nebo jakého je genderu, rasy, vyznání nebo kultury. Jednou z takovýchto společností je i UniCredit Bank. „Diverzita je obohacující pro všechny. Stejně tak i koncept udržitelnosti. To jsou pro nás klíčové věci,“ říká v rozhovoru generální manažer české a slovenské UniCredit Bank Marco Iannaccone. Věra Tůmová Přečíst článek

E15 připomíná, že ING čelila problémům podobného rázu i v Nizozemsku. V roce 2018 tam dostala pokutu 775 milionů eur (18,2 miliardy korun) za přestupky v oblasti praní špinavých peněz v letech 2010 až 2016. Prokurátoři tehdy uvedli, že banka nezjišťovala skutečné vlastníky účtů a nevšímala si neobvyklých transakcí, které přes ně probíhaly.

ING je globální finanční instituce s evropskou základnou, která nabízí bankovní služby prostřednictvím své provozní společnosti ING Bank. V Česku ING Bank působí od roku 1992. Od roku 2022 přestala poskytovat služby osobního bankovnictví, nadále nabízí služby podnikové sféře.

Aktivní vs. pasivní investování: Jak alokují kapitál velcí hráči, popisuje analytik Názory Debata, zda při alokaci kapitálu využívat aktivní nebo pasivní správu aktiv, se vede již řadu let. Pro každého investora bude odpověď na tuto otázku jiná, míní analytik J&T Jakub Kudýn. Není žádné univerzální řešení, které by vyhovovalo všem, a každý z těchto přístupů má své klady a zápory, dodává. Jakub Kudýn Přečíst článek

ČNB v prvním čtvrtletí zadržela 973 padělaných bankovek a mincí. Je to výrazný nárůst Money Česká národní banka (ČNB) zadržela v prvním čtvrtletí 973 padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí. Je to výrazný nárůst proti loňsku, kdy za stejné období ČNB zadržela 290 padělků. Přibylo zejména padělaných českých mincí, vyplývá z informací, které centrální banka zveřejnila na svých internetových stránkách. ČTK Přečíst článek