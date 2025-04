Dceřinka největší německé banky lhala o tom, jak moc je odpovědná. Zaplatí tučnou pokutu

Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem vyměřilo německému správci aktiv DWS pokutu 25 milionů eur (624 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. Vyšetřování prokázalo, že se tato dceřiná společnost finančního domu Deutsche Bank dopustila takzvaného greenwashingu, což je snaha prezentovat se jako firma zodpovědná k životnímu prostředí, i když ve skutečnosti tomu tak často není.

Společnost veřejně prohlašovala, že je lídrem v investování v souladu s environmentální, sociální a firemní odpovědností (ESG) a že ESG je „nedílnou součástí (její) DNA“. Tato prohlášení však podle vyšetřovatelů neodpovídala skutečnosti. DWS tak přibližně od poloviny roku 2020 do konce ledna 2023 uváděla investory v omyl, dodalo frankfurtské státní zastupitelství.

„Vítáme, že vyšetřování státního zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem proti společnosti DWS bylo ukončeno,“ uvedla společnost v prohlášení. „Pokutu uloženou státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem akceptujeme. Už v předchozích letech jsme veřejně uvedli, že náš marketing byl v minulosti někdy přehnaný,“ dodala firma s tím, že urovnání sporu nijak neovlivní jeho finanční výsledky v prvním čtvrtletí, neboť firma už si vytvořila dostatečné rezervy.

Vyšetřování začalo v roce 2021. Pokuta za porušení německých zákonů o finančních investicích přichází poté, co DWS v roce 2023 přistoupila na to, že ve Spojených státech zaplatí 25 milionů dolarů za urovnání obvinění z prezentace nesprávných údajů o investování do ESG a za nedostatečnou prevenci praní špinavých peněz.

