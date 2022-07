Inflace ve Švýcarsku je na 30letém rekordu. Zdražují pohonné hmoty i zelenina

Spotřebitelské ceny ve Švýcarsku v červnu vzrostly meziročně o 3,4 procenta, nejvíce za 29 let a mnohem více, než čekali ekonomové.

Je to poprvé od roku 2008, kdy inflace překročila hranici tří procent. Spotřebitelské ceny se také již pátý měsíc za sebou pohybují nad cílem švýcarské centrální banky (SNB), což podporuje spekulace, že by banka mohla brzy znovu zpřísnit měnovou politiku, když minulý měsíc poprvé po 15 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Cílem SNB je udržet inflaci v rozmezí do nula do dvou procent.

Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny zvýšily o půl procenta, hlavně kvůli zdražení pohonných hmot, topného oleje a zeleniny. Snížily se ale ceny červeného vína a salátů.

Jádrová inflace, která nezahrnuje ceny některých nestabilních položek, jako pohonné hmoty a potraviny, činila 1,9 procenta.

Navzdory růstu však zůstává inflace ve Švýcarsku výrazně nižší než v mnoha sousedních evropských zemích. V Německu podle prvních odhadů spotřebitelské ceny v červnu stouply meziročně o 7,6 procenta a v eurozóně o 8,6 procenta. Agentura DPA ale upozornila, že míra inflace ve Švýcarsku se vypočítává poněkud jinak než v eurozóně. Srovnatelnější by měl být harmonizovaný index spotřebitelských cen, který v červnu ve Švýcarsku činil 3,2 procenta.

Šéf SNB Thomas Jordan minulý měsíc upozornil, že pokračující inflační tlaky znamenají, že bude pravděpodobně nutné další zpřísnění měnové politiky. SNB v červnu zvýšila základní úrok na minus 0,25 procenta z minus 0,75 procenta.

SNB také naznačila, že je připravena na to, že švýcarský frank posílí, což považuje za způsob, jak zmírnit inflaci u dováženého zboží. To je odklon od předchozích snah SNB, která se léta snažila brzdit růst domácí měny, protože švýcarská ekonomika je závislá na vývozu. Frank je nyní téměř na paritě s eurem a má vyšší hodnotu než jeden dolar, upozornila agentura Reuters.

