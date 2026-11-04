Inflace v říjnu zpomalila. ČNB přesto nejspíš zvýší úrokové sazby, míní ekonomové
Česká inflace v říjnu nečekaně zpomalila na 2,4 procenta. Radost z levnějších potravin ale může mít krátké trvání. Ekonomové varují, že prudké zdražování energií se do peněženek domácností teprve promítne a začátkem příštího roku může inflace vystřelit téměř ke čtyřem procentům. Českou národní banku navíc už ve čtvrtek čeká rozhodování o úrokových sazbách, které by podle odhadů mohly vzrůst.
Inflace v Česku po několika měsících opět zpomalila. Spotřebitelské ceny v říjnu meziročně vzrostly o 2,4 procenta, zatímco v září činila inflace 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Jde o první zpomalení meziročního růstu cen od letošního června. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,4 procenta. Výsledek zároveň mírně překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali, že inflace zůstane na zářijové úrovni.
Příznivější číslo však podle ekonomů nemusí znamenat, že má Česko vyhráno. Naopak varují před další vlnou zdražování, kterou mohou v nadcházejících měsících vyvolat především rostoucí ceny energií. Zatímco potraviny byly v říjnu meziročně levnější, ceny služeb i energií zůstávají výrazně nad celkovou mírou inflace. A právě vývoj na energetických trzích může podle analytiků současnou úlevu rychle ukončit.
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Potraviny zlevňují, služby dál zdražují
Nejvýraznější meziroční růst cen zaznamenal ČSÚ v kategorii energií, která zahrnuje také pohonné hmoty. Jejich ceny vzrostly o 5,6 procenta. Služby meziročně zdražily o 4,5 procenta a alkoholické nápoje s tabákem o čtyři procenta. Naopak potraviny a nealkoholické nápoje byly oproti loňskému říjnu levnější o čtyři procenta, zatímco v září jejich meziroční pokles dosahoval 3,5 procenta. Oproti předchozímu měsíci však potraviny v říjnu zdražily o 0,6 procenta.
Právě nižší ceny potravin pomohly celkovou inflaci stlačit. Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka však za příznivějším výsledkem stojí také vyšší srovnávací základna z loňského října. Současné cenové tlaky totiž podle něj nijak zásadně nepolevují.
„Meziročně nižší ceny potravin spolu s převodem poplatku za podporované zdroje energie (POZE) do regulované složky cen energií snižují celkovou inflaci o více než jeden procentní bod,“ upozorňuje Dufek.
Výmluvná je podle ekonomů především jádrová inflace, která nezahrnuje ceny potravin, energií, alkoholu a tabáku. Ta v říjnu zůstala na 3,3 procenta, tedy výrazně nad dvouprocentním inflačním cílem České národní banky. Přetrvávající zdražování služeb navíc ukazuje, že domácí cenové tlaky zůstávají silné.
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Klid před bouří. Inflace může v únoru vystřelit téměř ke čtyřem procentům
Ještě výraznější zhoršení očekává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle jeho prognózy představuje říjnové zpomalení pouze krátkou přestávku před dalším růstem cen.
„Inflace v říjnu překvapivě klesla, jde však jen o klid před bouří. Začátkem příštího roku může dosáhnout téměř čtyř procent,“ varuje Kovanda.
Podle něj by inflace měla od listopadu opět zrychlovat a v únoru příštího roku by se mohla dostat přibližně na 3,9 procenta. Za celý letošní rok očekává průměrnou inflaci 2,2 procenta, v roce 2027 pak tříprocentní růst spotřebitelských cen.
Hlavním rizikem zůstávají dražší energie. Kovanda upozorňuje, že evropské energetické trhy čelí novému cenovému šoku, jehož dopady se do účtů domácností i podniků mohou promítnout s několikaměsíčním zpožděním. Vyšší ceny elektřiny a plynu se navíc nemusí projevit pouze v platbách za energie, ale postupně také v cenách průmyslových výrobků, dopravy či potravin.
Podobně situaci hodnotí i Dufek. Podle něj se současné zdražování na velkoobchodních trzích zatím do spotřebitelských cen promítlo jen částečně.
„Jen stěží si lze představit, že by domácnosti a firmy zůstaly ušetřeny zdražení energií, které na velkoobchodních trzích probíhá už od letošního února,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas.
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Rozhodující podle něj budou především nové ceníky elektřiny a plynu, které začnou platit na přelomu roku. Do jejich výše se promítnou nejen vyšší tržní ceny, ale také změny regulovaných poplatků. Dufek proto očekává, že se inflace do konce letošního roku pravděpodobně udrží pod třemi procenty, začátkem příštího roku však tuto hranici překoná.
Dražší energie mohou roztočit další zdražování
Vývoj cen pohonných hmot podle analytiků zároveň ukazuje, jak významný vliv mohou mít na inflaci vládní opatření. Říjnovému výsledku podle Kovandy pomohlo opětovné snížení spotřební daně z nafty, bez něhož by byla inflace přibližně o desetinu procentního bodu vyšší.
Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozorňuje, že k meziměsíčnímu poklesu cen energií včetně pohonných hmot o 0,5 procenta přispělo také obnovení cenové regulace pohonných hmot. Meziroční zdražení celé energetické kategorie však zůstává vysoké.
Právě energie mohou podle ekonomů v následujících měsících převzít roli hlavního motoru inflace. Zdražení plynu a elektřiny se totiž postupně přenáší do celé ekonomiky. Vyšší náklady na výrobu, dopravu, zemědělství či skladování mohou v konečném důsledku znamenat také vyšší ceny zboží a potravin.
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ČNB čeká rozhodování o sazbách. Ve hře je jejich zvýšení
Říjnové zpomalení inflace přichází jen den před měnověpolitickým zasedáním České národní banky. Bankovní rada bude ve čtvrtek rozhodovat o nastavení základní úrokové sazby, která nyní činí 3,75 procenta. Podle některých analytiků by mohla přistoupit k jejímu zvýšení o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta.
„Růst cen ve službách pouze nepatrně zvolnil ze 4,6 procenta na 4,5 procenta, ale napjatý trh práce i nemovitostí nedovoluje výraznější zpomalení cenové dynamiky již delší čas,“ upozorňuje analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Právě přetrvávající jádrová inflace spolu s rostoucími riziky dalšího zdražování podle něj představují silný argument pro zpřísnění měnové politiky.
„Společně s rostoucími inflačními riziky v dalších oblastech je to pádný argument, aby ČNB na svém zítřejším zasedání zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na čtyři procenta,“ uvedl Kron.
Podobně situaci hodnotí také Kovanda, podle kterého říjnová čísla představují pro centrální banku určitou úlevu, nikoliv však důvod k odložení úvah o zvýšení sazeb. Vedle domácích inflačních tlaků upozorňuje také na vývoj v eurozóně, kde by podle jeho prognózy mohla říjnová inflace dosáhnout čtyř procent. Případné další zvyšování sazeb Evropskou centrální bankou by přitom mohlo nepřímo zdražit financování českých hypoték prostřednictvím vyšších výnosů dluhopisů.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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