Konečná končí u komunistů. Po přestupu k Patriotům čelila obvinění ze zrady
Po 21 letech zahazuje stranickou legitimaci. Europoslankyně Kateřina Konečná odchází z KSČM poté, co její přestup k evropským Patriotům vyvolal mezi komunisty bouři. Kritiky obvinila z rozpoutání „lynče“ a vyřizování účtů za volební debakly. S komunistickou stranou se ale úplně neloučí. Její program chce dál hájit v Bruselu.
Po více než dvou desetiletích končí jedna z nejvýraznějších tváří českých komunistů ve své mateřské straně. Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná oznámila, že po 21 letech ukončuje členství v komunistické straně. Rozhodnutí přišlo po ostrém konfliktu, který vyvolal její nedávný vstup do evropské parlamentní frakce Patrioti pro Evropu. Část komunistů totiž považuje spojenectví s pravicově orientovanými politiky za zradu stranických ideálů.
Vstup Kateřiny Konečné mezi Patrioty pro Evropu rozpoutal ostrou slovní přestřelku i v české Sněmovně. Premiér Andrej Babiš hájil spolupráci tím, že se Konečná s frakcí shoduje na odporu k současné podobě Green Dealu, nelegální migraci a představě Evropy suverénních států. Zároveň připomněl někdejší konflikty ANO s komunisty, zatímco šéf ODS Martin Kupka mu kvůli nové spolupráci vyčetl ztrátu politické „páteře“.
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Politika
Vstup Kateřiny Konečné mezi Patrioty pro Evropu rozpoutal ostrou slovní přestřelku i v české Sněmovně. Premiér Andrej Babiš hájil spolupráci tím, že se Konečná s frakcí shoduje na odporu k současné podobě Green Dealu, nelegální migraci a představě Evropy suverénních států. Zároveň připomněl někdejší konflikty ANO s komunisty, zatímco šéf ODS Martin Kupka mu kvůli nové spolupráci vyčetl ztrátu politické „páteře“.
Konečná své rozhodnutí oznámila v úterý na jednání výkonného výboru KSČM a následně ho zveřejnila na Facebooku. Odchod zdůvodnila snahou zabránit tomu, aby vnitrostranické spory poškodily celou stranu.
„Na jednání výkonného výboru jsem oznámila členům a členkám, že usnadním jejich rozhodování, aby lynč, který rozpoutali neúspěšní jedinci z řad funkcionářů KSČM (snad aby překryli svůj debakl ve všech volbách) v souvislosti s mým vstupem do frakce Patrioti pro Evropu, nedopadl na celou KSČM,“ napsala europoslankyně.
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Rozbuškou vnitrostranického konfliktu se stal říjnový vstup Konečné do frakce Patrioti pro Evropu, která je třetí největší politickou skupinou v Evropském parlamentu. Působí v ní mimo jiné europoslanci hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš patří k zakladatelům evropských Patriotů.
Krok bývalé předsedkyně KSČM vyvolal mezi komunisty ostrou kritiku. Místopředseda strany Milan Krajča upozornil, že Patrioti sdružují pravicové a antikomunistické politiky. Komunistický svaz mládeže dokonce vyzval k disciplinárním důsledkům a rozhodnutí označil za zradu tradičních spojenců KSČM.
Konečná svůj přestup hájí tím, že se při hlasování v Evropském parlamentu dosud nejčastěji shodovala právě s Patrioty. Tvrdí také, že členství ve frakci jí poskytne větší prostor prosazovat vlastní volební program. Neznamená to podle ní automatický souhlas se všemi návrhy této politické skupiny.
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Stranickou legitimaci vrací, komunistickou politiku ale neopouští
Přestože Konečná odchází z KSČM, její politické vazby na komunistickou stranu zůstávají. Současný předseda Roman Roun uvedl, že europoslankyně bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a se stranou úzce spolupracovat. Do jiné politické strany vstupovat nehodlá.
„Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy,“ uvedl Roun.
Samotná Konečná současného předsedu podpořila a vyzvala komunisty k jednotě. Kriticky se naopak vyjádřila k pokračujícímu štěpení levice po neúspěchu v loňských sněmovních volbách.
„Považuji to za obrovskou chybu, protože zatímco levici rozdělují názory, pravici spojují koryta,“ prohlásila europoslankyně.
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Od historicky nejmladší poslankyně k rozchodu s KSČM
Konečná vstoupila do vysoké politiky v roce 2002, kdy se v pouhých 21 letech stala nejmladší poslankyní české Poslanecké sněmovny. V dolní komoře působila do roku 2014, kdy získala mandát v Evropském parlamentu. Předsedkyní KSČM se stala v roce 2021 jako první žena v historii strany a vedla ji až do letošního května.
Její odchod přichází v době, kdy komunisté stále hledají cestu z dlouhodobé politické krize. V loňských sněmovních volbách se pokusili vrátit do parlamentu prostřednictvím hnutí Stačilo!, jehož celostátní lídryní byla právě Konečná. Uskupení však získalo pouze 4,3 procenta hlasů a do Sněmovny se nedostalo.
Po volebním neúspěchu Konečná nabídla funkci předsedkyně KSČM k dispozici. Na květnovém sjezdu ji vystřídal Roman Roun.
Komunistická strana si zvolila nové vedení. Nástupcem Kateřiny Konečné se stal bývalý mluvčí strany Roman Roun. Samotná KSČM od něj nejspíš něco očekává, zbytek vesmíru ale již spíš ne. Co bylo jasné v roce 2017, stává se realitou: KSČM nemá perspektivu, a tak je odsouzena k zániku. Přesto má ještě jednu poslední funkci, bez níž by byl politický život Andreje Babiše či Tomia Okamury složitější.
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