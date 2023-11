Inflace v říjnu zase rostla. Můžou za to hrátky statistiků

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu dosáhl hodnoty 8,5 procenta, uvedl Český statistický úřad. Říjnové zrychlení meziročního růstu cen bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud by statistici tento tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 8,5 procenta, což bylo o 1,6 procentního bodu více než v září. Toto zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami v oddíle bydlení, uvedli statistici. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1 procenta.

Říjen přinesl všeobecně očekávaný skok v inflaci nahoru. Rozsah tohoto skoku přitom více méně odpovídal očekávání na trhu a mírně převýšil odhad ČNB z její prognózy ze začátku měsíce (8,3 procenta).

„Celkem v souladu s očekáváním trhu se inflace v říjnu oproti září mírně zvýšila. Přestože tento jev může vypadat negativně, fakticky jde hlavně o vliv způsob výpočtu - v říjnu minulého roku totiž ČSÚ začal započítávat vládní úsporný tarif do ceny elektřiny. Meziměsíční inflace se ale pohybuje okolo nuly,” uvedl Daniel Janeček z PwC Česká republika.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v říjnu největší vliv ceny bydlení. Nájemné v bytech zdražilo o téměř osm procent, vodné o 16,3 procenta a stočné o více než čtvrtinu. Ceny elektřiny statisticky zrychlily meziroční růst na téměř 150 procent, v čemž se ale projevil právě loni započítaný úsporný tarif. Bez tohoto vlivu by cena proudu letos v říjnu byla meziročně vyšší o necelých 25 procent, uvádějí statistici.

Hrátky s čísly

Druhé v pořadí vlivu byly ceny potravin a nealkoholických nápojů, které podle statistiků stouply o 3,7 procenta. Chleba meziročně zdražil o zhruba pět procent a zelenina o 12,4 procenta, přičemž ceny brambor meziročně stouply skoro o polovinu ve srovnání s loňským říjnem. Zlevnila ale vejce, a to o 6,2 procenta, či cukr, jehož cena meziročně klesla o více než desetinu.

„Říjnové zrychlení meziročního růstu cen na 8,5 % bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento Úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta,” uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

„V listopadu se inflace nejspíš opět vydá směrem dolů. Tomu dopomůže vliv vyšší báze, zejména u energií a potravin. Pokud budeme počítat s tím, že inflace bude v listopadu a prosinci zhruba meziměsíčně stagnovat, ukáže meziroční inflace na konci roku hodnotu lehce nad sedmi procenty. Velký pohyb směrem dolů nás pravděpodobně čeká v lednu, kdy se inflace podle našich výpočtů dostane do rozmezí tří až čtyř procent,“ uvedl ekonom Patrik Rožumberský z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Dočasné zrychlení inflace přejde ČNB bez povšimnutí, shodují se ekonomové. „Říjnová hodnota, která se nachází lehce nad její prognózou z listopadu, nemusí být vzhledem k posledním slabým číslům z tuzemské ekonomiky překážkou pro rozhodnutí snížit úrokové sazby ještě letos v prosinci,“ uzavřel Rožumberský.

