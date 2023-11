Lidí bez práce je v ČR až nezdravě málo

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,5 procenta, a byla tak o 0,1 procentního bodu nižší než v září a srpnu. Prakticky nerostoucí míra nezaměstnanosti je z pohledu vývoje české ekonomiky až nezdravá, shodují se experti.

Místo si prostřednictvím úřadů práce ke konci října hledalo 260 641 lidí, o 2379 méně než předchozí měsíc. Ubylo ale i volných pozic, a to o 1499 na 280 496. Vyplývá to z údajů zveřejněných Úřadem práce ČR, podle kterého je nezaměstnanost v Česku nejnižší v celé Evropské unii.

Absolutní míra nezaměstnanosti Českou republiku skutečně netrápí a trápit nebude, zdravější by dokonce byla vyšší nezaměstnanost, shodují se experti.

„V České republice přetrvává a zřejmě ještě pár čtvrtletí přetrvávat bude ekonomická recese. Z tohoto pohledu je nízká a prakticky nerostoucí míra nezaměstnanosti až nezdravá. Firmy věří, že ekonomické ochlazení bude krátkodobé a v blízké budoucnosti budou moci opět navyšovat svou výrobu a dále růst. Proto zatím nesahají k unáhlenému snižování počtu lidí a chtějí se vyhnout tomu, že za pár měsíců obtížně budou zaměstnance opět hledat,“ komentuje čerstvá data expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

Česká ekonomika dle předběžných údajů klesla ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 procenta. „Slábnoucí ekonomika způsobuje, že firmy zastavují nábory a některé začínají postupně propouštět. Jelikož ovšem v Česku je stále strukturální nedostatek pracovní síly, nebude dopad na trh práce zásadní. Letos očekáváme mírný nárůst podílu nezaměstnaných osob na 3,6 procenta a v příštím roce pokles na 3,4 procenta díky pozvolnému oživení ekonomiky,“ uvedl ekomon Filip Pastucha z Deloitte.

Slabý výkon české ekonomiky na přelomu roku podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče povede přece jen k viditelnějšímu nárůstu míry nezaměstnanosti, žádné drama se ale na trhu práce nerýsuje, spíše převažují překvapení ve směru nižší než očekávané míry nezaměstnanosti.

Mzdová inflace

„Vysoká zaměstnanost zároveň znamená vyšší tlak na růst mezd a postupné roztáčení inflační spirály. Vyšší nezaměstnanost by z tohoto pohledu přispěla k poklesu míry inflace v České republice,“ míní generální ředitel ISS International Michael Almasy.

Pokud recese přetrvá, projeví se to v dalších čtvrtletích i na trhu práce. Prvním indikátorem bude jako vždy stavebnictví a real estate development. Dlouhodobě také platí, že neobsazené zůstávají především hůře placené pozice. Řadou zaměstnavatelů jsou totiž systematicky přehlížené méně atraktivní pozice, pracovníci na těchto pozicích jsou proto i velmi zranitelní. V době vysoké inflace a drahých energií obzvláště. Tato zaměstnání jsou v České republice často obsazována agenturními pracovníky, případně jsou práce prováděny v šedé zóně ekonomiky na různé dohody, výpomoci nebo úplně bez smlouvy. A firmy se začínají soustředit na to, aby minimálně část těchto pozic dokázaly nahradit postupnou digitalizací a automatizací.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v říjnu v Ústeckém kraji s 5,4 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost, a to shodně 2,6 procenta, byla ve Zlínském, Jihočeském a Plzeňském kraji a na Vysočině.

Loni v říjnu byla míra nezaměstnanosti v Česku stejná jako letos, tedy 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy 255 792 lidí a volných míst bylo 297 360.

Přehřátý trh práce

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v říjnu 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s téměř deseti uchazeči na jednu pozici. Naproti tomu nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadalo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Zaměstnance aktuálně hledají zejména firmy působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Dlouhodobě pak podniky poptávají kvalifikované řemeslníky.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v říjnu 237 303.

V následujících měsících nezaměstnanost v souvislosti s útlumem sezonních prací pravděpodobně vzroste, což odpovídá klasické vývojové křivce, uvádí úřad práce. Situaci podle něj mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

