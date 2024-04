Březnová inflace zakotvila na dvou procentech

Inflace v březnu stagnovala na únorových dvou procentech. Ukazují to čerstvá data z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Domácí ceny, zdá se, jsou pod kontrolou a Česká národní banka může na svých dalších zasedání pokračovat ve snižování sazeb.

Oproti loňskému březnu si lidé museli připlatit zejména za bydlení, stravování a ubytování. Ceny klesly pouze u potravin a nealkoholických nápojů. Údaje ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,1 procenta. „O to se postaraly zejména dražší pohonné hmoty a dálniční známky,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Za takto nízkou inflaci podle statistiků vděčíme především zlevňujícím potravinám, které jsou meziročně levnější už téměř o šest procent. Odmazávají tak postupně výrazné zdražení z předchozích dvou let.

„Inflační epizoda v Česku skončila. Potraviny v České republice dokonce zlevňují nejrychleji ze všech zemí Evropské unie,“ uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

„Bez výrazného poklesu cen potravin by celková inflace byla zhruba o 1 procentní bod vyšší,“ upozornil hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Polovina aktuální inflace jde podle Dufka na vrub rostoucím nákladům na bydlení. „Je vidět, že nové tržní ceny energií se do ceníků dodavatelských společností propisují jen velmi pomalu. Pozitivní je, že zlevňuje například zemní plyn pro domácnosti, nicméně elektřina je pro spotřebitele stále dražší,“ dodal Dufek.

Inflace se přestěhovala do služeb

To, že inflace podruhé za sebou zakotvila na cíli ČNB, upevňuje argumentaci radních centrální banky pro další svižné snižování úrokových měr. „Vzhledem k přetrvávání inflace ve službách (+ 5,4 procenta) by ale ČNB měla postupovat ve snižování sazeb i nadále opatrně a příliš nepřeceňovat aktuální zlevňování potravin. Proto i na květnovém zasedání nejspíše sníží sazby „jen“ o 50 bodů,“ dodal Dufek. Příští zasedání bankovní rady ČNB se bude konat 2. května.

„V příštích měsících by měla postupně odeznívat deflace v cenách potravin, což by mohlo vést k tomu, že celková inflace začne opět zvolna vzlínat. Měla by se ovšem udržet v tolerančním pásmu inflačního cíle, tedy do 3 procent,“ doplnil David Marek.

Do konce letošního roku klesne podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovnady hlavní úroková sazna na úroveň 3,75 procenta ze současných 5,75 procenta.

