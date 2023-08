Čapí hnízdo, „Nejlepší projekt“, který kdy Babiš vymyslel, již vydělává

Investiční společnost Imoba, která patří do svěřenského fondu poslance a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), loni utržila čistý zisk 3,1 milionu korun. Od roku 2018 byla společnost zaměřující se například na investice do realit nebo pohostinství ve ztrátě. Tržby Imoby v roce 2022 vzrostly o 29 procent na 659 milionů korun, k čemuž podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin přispěl provoz čerpací stanice Pumpa otevřené v předminulém prosinci. Hodnota společnosti v minulém roce meziročně narostla o 210 milionů korun na 6,9 miliardy korun.

Imoba vlastní Čapí hnízdo

Současná ekonomická situace poznamenaná důsledky války na Ukrajině, sankcemi vůči Rusku, narušenými dodavatelskými řetězci, energetickou krizí a dalšími s tím spojenými ekonomickými problémy Imobu podle výroční zprávy neovlivnila. „Vedení společnosti zhodnotilo vliv současné ekonomické situace na její podnikání a není si vědomo žádných přímých negativních dopadů na hospodaření společnosti,“ uvedla firma ve zprávě.

Společnost krom toho, že vlastní Čapí hnízdo a čerpací stanici Pumpa, je také developerem rezidenčních nemovitostí na okraji Prahy, vlastníkem zemědělské půdy v regionech České republiky, provozovatelem hotelu a cukrárny Paloma Průhonice, restauračního centra Sokolovna Průhonice a Kongresového Centra Imoba v Praze na Chodově.

V minulém roce se ve vystavované třetí etapě projektu rezidenčního bydlení Park Resort Průhonice postupně zarezervoval prodej všech nově vystavěných vilových domů. Celý projekt by měl být dokončen v příštím roce a momentálně v něm je 47 vil. Imoba po dokončení plánuje dále začít s novou výstavbou vilových domů v Průhonicích na území U Rozkoše. K 1. lednu se součástí společnosti Imoba stal Penzion Labská ve Špindlerově mlýně.

Firma loni v průměru zaměstnávala 252 lidí. Její osobní náklady, tedy finanční výdaje spojené se mzdami, sociálním zabezpečením, zdravotním pojištěním a benefity zaměstnanců, se meziročně zvedly o 27 procent na 213 milionů korun. Podle výroční zprávy spolupracovala Imoba v areálu farmy Čapí hnízdo se školami, k nimž patří například Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola Benešov.

Imoba je dceřinou společnosti koncernu SynBiol, který Babiš spolu s Agrofertem vložil do svěřenských fondů v roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů. Podle státní Evidence skutečných majitelů je reálným vlastníkem holdingu a stále ho ovládá také podle auditu Evropské komise.

