Hotovost? Nikoliv. Češi preferují platbu kartou, její používání se zvýšilo

Češi čím dál víc upřednostňují placení kartou. Zatímco v roce 2018 zákazníci platili bezhotovostně ve 46 procentech případů, nyní v 59 procentech. Pokud by nenaráželi na obchodníky, kteří karty nepřijímají, byly by bezhotovostní víc než tři čtvrtiny plateb v ČR. Vyplývá to z průzkumu, který udělal poskytovatel karet Mastercard mezi 1200 respondenty.

Češi podle autorů průzkumu preferují bezhotovostní platbu i v případě, že u sebe mají dostatek hotovosti a bankovky a mince vnímají jako nutnou rezervu, kterou mají v peněžence někdy i týdny bez využití. Tento přístup deklarovala více než polovina oslovených lidí, uvedli.

Z míst, kde by Češi uvítali možnost platit kartou nejvíce, vedou podle průzkumu lékaři. U nich by chtělo bezhotovostně platit 40 procent. Na trzích 38 procent, na úřadech 23 procent a v restauracích 22 procent. Dvě třetiny zákazníků od nákupu odradí, když obchodník karty neakceptuje.

„Za poslední roky se v Česku pravidelně zvyšuje počet terminálů a desítky tisíc obchodníků si vyzkoušely, jaké výhody jim přijímání karet přináší. Efekt na nárůst obratu je evidentní,“ uvedl ředitel rozvoje prodeje Mastercard pro ČR a Slovensko Martin Dolejš.

Zároveň s tím, jak se placení digitalizuje, taky roste počet lidí, kteří při nákupech používají jenom mobil nebo hodinky a klasickou fyzickou platební kartu nemají nebo si ji nechávají jen jako zálohu. Tvrdí to více než třetina respondentů. Čím dál víc lidí platí podle autorů průzkumu kartou vše, i malé platby kolem dvaceti korun.

Bezhotovostní platby se stále více prosazují rovněž v dobročinnosti a charitě. Prodejci, kteří přijímají bezhotovostní platby, si navíc podle společnosti Mastercard vydělají o pětinu více. V posledních dvou letech věnovalo peníze potřebným 62 procent Čechů. Nejčastěji v poslední době přispívali na pomoc Ukrajině, dále posílali peníze organizacím, které pomáhají lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova a zvířatům.

Za neochotou některých obchodníků přijímat platby kartou může být podle odborníků snaha snížit daňové odvody. „Za rozhodnutím obchodníka nepřijímat platební karty může být směs více různých motivů. Obchodník může mít pocit, že práce s hotovostí je pro něj levnější než provoz terminálu, nebo že zájem ze strany klientů o platbu kartou není dost velký. Ale také může jít o obchodníkovu snahu snížit svou daňovou povinnost," uvedl analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Senát letos v únoru zamítl iniciativu skupiny senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Chalánková poukazovala na obavy lidí z toho, že se bezhotovostní platby stanou v souvislosti s rozvojem digitalizace buď povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí. V červnu Chalánková uvedla, že chystá návrh, který by zakotvil právo občanů nevyužívat informační technologie. Doplnil by podle ní její původní návrh na uzákonění práva na platby v hotovosti.