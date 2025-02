Kryptotrh zaplavují podvodné meme coiny. Bitcoin jako sázka na jistotu?

Jen přesvědčení kryptoskeptici nyní věří, že by současný býčí trh bitcoinu měl v nejbližší době skončit. Naopak. Sílí hlasy, které věští nejznámější kryptoměně svižnou jízdu vzhůru. Některé smělé odhady uvádějí, že bitcoin by ještě letos mohl stát i 200 tisíc dolarů, tedy více než dvojnásobek současné hodnoty. Spolu s rostoucí dominancí bitcoinu se na trhu digitálních měn ale objevuje ještě jeden, a to poměrně rizikový trend. Má podobu meme coinů, které s příslibem rychlých zisků přivádějí investory na buben. Příkladem z tohoto týdne je neznámá kryptoměna $LIBRA, s níž si mezinárodní ostudu utrhl argentinský prezident Javier Milei. A spousta lidí přišla o hodně peněz.

Bitcoin za poslední půlrok posílil o více než 60 procent. Aktuálně se obchoduje někde kolem 96 tisíc dolarů za minci. Jeho cenový rekord je 109 tisíc dolarů, kterého dosáhl letos v lednu. Ostatním zavedeným kryptoměnám se zdaleka tak dobře nedaří. Druhá největší kryptoměna ethereum za stejné období posílila jen o šest procent.

Proč se bitcoin drží vysoko

Růst bitcoinu je podporován faktory, jako je zavedení ETF na spotový bitcoin. „To umožnilo jednodušší přístup retailových investorů na trh s kryptoměnami. Navíc má bitcoin mezi běžnými investory lepší renomé než takzvané altcoiny, a to díky jeho větší stabilitě,“ myslí si Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB.

Velký zájem investorů. Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly již téměř dvě miliardy dolarů Money Nové fondy na spotové bitcoiny obchodované na burze (ETF) přitáhly v prvních třech dnech obchodování 1,9 miliardy dolarů (43,4 miliardy korun). I přes velký zájem investorů ale za nejodvážnějšími odhady zaostaly. Podle agentury Reuters není jasné, zda budou schopny udržet tempo přílivu investic v následujících týdnech. Lví podíl prostředků získaly fondy gigantů BlackRock a Fidelity. ČTK Přečíst článek

U investorů do bitcoinu také doznívá euforie z Donalda Trumpa v Bílém domě. Staronová hlava státu se totiž opakovaně nechala slyšet, že promění USA v kryptoměnovou velmoc.

Někteří analytici dokonce předpovídají, že hodnota bitcoinu by mohla do konce roku 2025 dosáhnout 180 až 200 tisíc dolarů.

Prezidentské coiny

Současně s růstem bitcoinu se objevuje nebezpečný trend v podobě takzvaných "meme coinů" – kryptoměn inspirovaných internetovými memy nebo veřejnými osobnostmi. „Meme coiny jsou za mě velmi rizikovou hrou,“ říká Cverna a dodává: „Tyto coiny totiž přináší investorům vidinu rychlých a nenáročných zisků, což je ve sto procentech případů červená vlajka.“ Tyto mince často postrádají pevný technologický základ a jsou vysoce spekulativní, což může vést k výrazným finančním ztrátám pro investory. Příkladem jsou nedávné kauzy spojené s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a jeho argentinským protějškem Javierem Mileiem.

V lednu 2025 ohlásil nastupující prezident Trump spuštění vlastní kryptoměny s názvem $TRUMP. Tato mince rychle získala na hodnotě, dosáhla tržní kapitalizace 27 miliard dolarů, přičemž společnosti spojené s Trumpem držely tokeny v hodnotě 20 miliard dolarů. Brzy poté ale hodnota $TRUMP dramaticky klesla. Zatímco někteří raní investoři dosáhli značných zisků, většina utrpěla významné ztráty. Podle různých zdrojů ale Trump vydělal bezrizikově 100 milionů dolarů jen na poplatcích spojených s obchodováním jeho kryptoměny.

Trump během víkendu pohádkově zbohatl. Na vlastní kryptoměně Leaders Takhle se dělají peníze: Trumpova nová kryptoměna jej vystřelila mezi 25 nejbohatších lidí světa, ještě v pátek byl „až“ na 415. místě. Nastupující prezident ji spustil předevčírem, už v neděli ale tvořila až zhruba 90 procent jeho majetku. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Z ostudy kabát

Podobný scénář se odehrál tento týden v Argentině, kde prezident Javier Milei propagoval kryptoměnu $LIBRA. Po jeho podpoře hodnota této mince prudce vzrostla z téměř nulové hodnoty na 5 dolarů, avšak následně klesla pod dolar. Tento kolaps vedl k podezřením na podvod typu "pump and dump" a vyvolal výzvy k impeachmentu prezidenta Mileie.

Vyšetřování má za cíl zjistit, zda se Milei dopustil podvodu nebo zanedbání svých povinností. „Situace kolem meme coinu, který propagoval Milei je velmi nešťastná a vrhá na prezidenta špatné světlo, i když není vůbec jasné, že Milei byl tím, kdo provedl pump and dump,“ říká Cverna s tím, že prezident, který dostal díky škrtům argentinský státní rozpočet v loňském roce po dlouhých 14 letech do přebytku má tak z ostudy kabát. Na tomto příkladu je vidět, že meme coiny nemusí být rizikové jen pro spekulanty, ale i pro ty, kteří je propagují.

Král kryptoměn. Bitcoin slaví patnáct let existence Money Dnes je to přesně patnáct let, co Satoshi Nakamoto představil technologii blockchainu, na které následně spustil bitcoinovou síť. Ve své době se tak stalo stranou pozornosti široké veřejnosti. Z dnešního pohledu šlo ale o zrod celého odvětví kryptoměn, kterých od té doby vzniklo na 23 tisíc. Zdeněk Pečený Přečíst článek