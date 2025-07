Dalibor Martínek: Bohatí staří budou platit chudým starým. Německý nápad, který Češi prověří

Příslušníci starší generace, kterým je nyní šedesát až osmdesát let, by podle německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW), měli platit zvláštní solidární daň, aby pomohli stabilizovat důchodový systém. Má se to stát prý proto, aby tíhu demografických změn nemusela nést jen mladší generace.

Myšlenka německých inženýrů je poněkud originální. A musí teprve projít veřejnou diskusí, případně legislativním kolečkem. Nic tedy není hotové. Myšlenka je to ovšem jedinečná. Takovou dokáží vymyslet jenom Němci. Ať bohatí staří platí chudým starým.

Němci jsou ve výmyslech originálů jedineční. Například zaříznutí jaderné energie bylo zcela originální. Ale zpět k důchodům. Strany současné německé vlády, konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie SPD, chtějí v příštích týdnech jednat o zajištění důchodového systému na příští roky. Vzniknout by měla nová důchodová komise.

Důchodové komise, to známe. Měli jsme dvě Bezděkovy komise, potom komisi Martina Potůčka, Danuše Nerudové a Mariana Jurečky. Co z toho vzniklo? V současnosti takzvaná důchodová reforma. Proti které se ohrazuje Andrej Babiš, po vítězných volbách ji prý zruší.

Ona to reforma, tedy nová forma, vlastně není. Česká reforma penzí spočívá pouze v postupném zvyšování věku odchodu do důchodu z 65 na 67 let. To je spíš kosmetická úprava než reforma. Druhým prvkem „reformy“ je pomalejší valorizace důchodů. To nesahá ani po paty originálnímu německému návrhu solidární daně.

Čeští důchodci pobírají v průměru 21 tisíc nedaněných korun. To je víc, než má v čistém prodavač v supermarketu. Čeští důchodci se přesto durdí, že jsou chudí. Což, kdyby těm s vyšším důchodem ještě vláda, po vzoru Německa, vymyslela solidární daň? To by asi byla revoluce důchodců, plné Václavské náměstí.

I současná Jurečkova „reforma“, kterou chce po volbách Babiš zrušit, vyvolala mezi důchodci poprask. Antisystémové strany na ní sbírají předvolební body, Fialova vláda je podle nich asociální. A to jenom lehkým hřebenem učesala neudržitelné parametry penzí.

Za letošní první pololetí dal stát na důchody o deset miliard korun víc, než vybral. Vloni byl schodek 51 miliard korun, v roce 2023 to bylo 73 miliard korun. Stát prostě v současné podobě penzijního systému důchody neutáhne. Důchodců přibývá, plátců ubývá. Ta rovnice nevychází. Schodky budou platit na úrocích ze státního dluhu budoucí generace. To je patrně důchodcům šumafuk, hlavně když dostanou své peníze.

„Nebylo by spravedlivé položit všechnu tíhu demografických změn na bedra mladších generací,“ uvedl odborník z DIW Peter Haan. V Česku by taková myšlenka tvrdě narazila. Důchodci jsou tady posvátné krávy, obří voličská základna. Žádná reforma podobného rázu nepřipadá v úvahu.

Je zajímavé, že o důchodce v Česku se nejvíc zajímají odbory. Které by se, jak by si člověk představoval, měli především zajímat o podmínky pro pracující. Kvůli tomu vzniky. Odbory se však intenzivně věnují penzím. Podpora penzí by podle nich měla být komplexní. To znamená podpora populačního vývoje mladých rodin. Podpora populačního rozvoje a podpora řízené migrace. Hezké myšlenky. Nic z toho se však v Česku neděje.

Dopracovali jsme se pouze k ubohé, takzvané reformě, která i přes svou nanicovatost vzbudila vášně. Co by asi způsobil návrh na solidární daň pro bohaté důchodce po vzoru Německa si raději ani nepředstavujme. Žádná politická strana by si takto nenechala podříznout hrdlo.

Nicméně i v Česku zaznívají jedinečné nápady. Například dát všem důchodcům jednu jedinou, základní dávku. O její výši by se mohla vést debata. Na zbytek výdajů ať si důchodci během svého produktivního věku vydělají, ať spoří, investují. Tak to funguje třeba ve Spojených státech. Lidé nevisí na státu, starají se sami o sebe. To je v Česku kacířská myšlenka. Stát, náš kojící prs.